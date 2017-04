Her blir Le Pen angrepet på scenen av toppløsdemonstrant

(Dagbladet): Presidentkandidat Marine Le Pen ble angrepet på scenen i Frankrike 2. påskedag.

Le Pen leder høyrefløypartiet Nasjonal Front (FN) og talte for om lag 5000 tilhengere i Paris mandag. Kvinnen som stormet scenen nådde helt fram til Le Pen og fikk kastet en bukett med blomster på den kontroversielle politikeren før Le Pens livvakter stanset henne. Kvinnen var toppløs.

Ifølge Reuters skal en annen kvinne også ha avbrutt Le Pens tale. Også denne kvinnen var toppløs, og hun skal ha ropt slagord mot FN-lederen fra salen.

Utenfor Le Pens valgmøte var det også bråk, da rundt 80 anti Le Pen-demonstranter kastet stein på politiet som svarte med tåregass.

Første valgrunde i Frankrike finner sted 23. april, og Le Pen er én av fire hovedkandidater. Le Pen, som overtok partiledelsen fra sin far Jean-Marie Le Pen, er favoritt til nå andre valgrunde, sammen med kandidaten fra sentrum-venstre, Emmanuel Macron.



Nasjonal Front og Marine Le Pen ønsker å bevare et Frankrike i tråd med tradisjonelle franske skikker og regler og har et nasjonaltkonservativt kultur- og verdisyn.

- Ekstremister

Marine Le Pens negative holdning til EU, innvandring og islam er blant punktene som gjør henne kontroversiell blant mange franske velgere.

Le Pen omtalte angripskvinnen som venstreekstremist, og lovet fra scenen at hun skal sørge for at ingen lenger er redd for å kalle seg fransk

- Ekstremistene angriper den eneste kvinnen som forsvarer andre kvinner. Vi kritiserer religion uten å være redde, sier Le Pen like etter angrepet.

Publikum skal ha ropt «Frankrike for franskmenn» og jublet da demonstranten ble slept av scenen, ifølge Reuters.

- Jeg lover å beskytte dere. Det første jeg skal gjøre som president er å gjennopprette Frankrikes grenser, fortsatte Le Pen.

Dødt løp

Hun har tidligere tatt til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene bør utvides til alle offentlige steder.

- Valget på søndag er enkelt. Det er et valg mellom et Frankrike som reiser seg eller et Frankrike som synker, sa Le Pen mandag.

De siste meningsmålingene viser at forspranget Le Pen og Macron har på de to andre hovedutfordrerne, konservative Francois Fillon og venstreradikaleJean-Luc Melenchon, minsker.

Enkelte målinger har dødt løp mellom kandidatene. Andre og avgjørende valgrunde holdes 8. mai.