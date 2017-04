Her blir Lexus (1) stoppet i politiets fartskontroll

(Dagbladet): En knapp uke før den verste påsketrafikken startet, var det svenske politiet i Kävlinge, Burlöv, Lomma og Staffanstorp ute på et lokalt rutineoppdrag.

I ei gate i et villaområde i Furulund kom de over en liten krabat i en hvit Audi Q7 av hardplast, og kunne ikke motstå fristelsen til å stoppe ham for en liten prat.

Fartskontroll

De har selv delt bildet på sin Facebook-side, der de også skriver:

- Denne lille karen ble stoppet i en fartskontroll i Furulund. Hva som blir sagt kan vi bare spekulere i, men vi gjetter på at lille Lexus ikke er helt enig med konstabel Simon.

Moren til ett år gamle Lexus forteller til svenske Kvällsposten at det hele var stor stas.

- Vi var ute på en vanlig spasertur da politiet stoppet for å vise Lexus hvordan blålysene fungerer. Deretter kjørte de, men etter en liten stund kom de tilbake og spurte om det var greit at de tok et bilde der de «stopper ham» i en fartskontroll, forteller Maria Hagström.

Ville ikke blåse

Hun forteller at fartskontrollen ikke var noe problem for den lille doningen som Lexus fikk til jul.

Ettåringen fikk også tilbud om å blåse i alkometeret, men da takket han nei.

- De spurte, men han ville ikke det. Han ristet bare på hodet, forteller Hagström.

Kjøretøyet til Lexus styres av en fjernkontroll som inntil videre er i mors varetekt.