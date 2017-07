Her blir mannen med en baby på armen slått til av flyplassansatt

(Dagbladet): Flyturen fra den franske rivieraen til de britiske øyer lørdag ble en prøvelse for en rekke sommerturister.

Flyet fra Nice sørøst i Frankrike til Luton i England hadde egentlig avgang 11 på formiddagen, men ventingen ble lang. Først skjedde det en ulykke da flyet skulle tankes, og passasjerene ble holdt på rullebanen i to timer.

Deretter ble de sendt inn i terminalen igjen for det som skulle bli en svært lang dag på flyplassen. Rundt 22.00 lørdag kveld ble passasjerene bedt om å stille seg i kø for avgang. Etter å ha ventet en halvtime, skjedde det imidlertid ingenting.

- Slo til karen i ansiktet

En kvinne skal dermed ha klaget til en flyplassansatt på mangelen på sitteplasser og at de ikke fikk gitt barnemat til babyen sin. Det samme gjorde en mann. Like etter falt slaget som du kan se i videoen øverst.

- Flere barn begynte å gråte, folk ble frastøtt av hva som hendte. Mannen min fikk dratt bort den ansatte fra ham som ble slått, sier Arabella Arkwright, som var vitne til hendelsen, til Dagbladet.

- Mannen med babyen gikk for å prate med franskmannen, som ikke svarte. Han bare smilte og gliste før han slo til karen i ansiktet, forteller hun til BBC Radio 5 Live.

- Dette er en skam

Arkwright var på vei hjem til Warwickshire i England sammen med mannen Johnnie og barna. De sto i køen da hun ble vitne til voldshendelsen, som hun tok bilde av. Hun forteller om sjokkerte medpassasjerer.

Videoklipp av hendelsen viser imidlertid at passasjeren som blir slått i ansiktet ogå konfronterer den flyplassansatte før han blir slått. De to har åpenbart en diskusjon, og mannen med babyen i venstre arm dytter den flyplassansatte i ansiktet før slaget faller.

På videoen kan man også høre en kvinne som skriker til den flyplassansatte før slaget:

«Hvorfor smiler du? Dette er en skam. Vi har barn, babyer skriker, ingen bleier og ingen mat. Du er frastøtende!»

Passasjeren skal ikke ha blitt skadd etter hendelsen.

- Undersøker

Flyet passasjerene skulle på tilhører det britiske lavprisselskapet EasyJet. En talsperson for selskapet sier de ønsker svar på hva som har skjedd.

- EasyJet er foruroliget av å se dette bildet, og kan bekrefte at personen på bildet ikke er ansatt av easyJet og heller ikke for vårt bakkemannskap i Nice. Vi tar opp dette med Nice umiddelbart og selskapet Samsic, som vi mener personen jobber for, heter det i en uttalelse fra selskapet, ifølge The Guardian.

Selskapet beklager imidlertid forsinkelsen, og begrunner den med at flyet hadde tekniske problemer, og at de alltid setter de reisendes sikkerhet først.

Flyplassen i Nice undersøker også hendelsen.

- Uansett hva som har skjedd, fordømmer ledelsen på flyplassen denne hendelsen og har bedt om at den ansatte suspenderes, skriver de på Facebook.

Flyplassdirektør François Guitard sier til CNN at de har vært i kontakt med selskapet Samsic, og at den ansatte er suspendert.

- Vi beklager. Det er ikke noen grunn til at en ansatt skal slåss med en passasjer.

- Vil aldri reise med dem igjen

Arkwright, som tidligere har markert seg i Vote Leave-bevegelsen foran Brexit-valget i fjor, mener voldshendelsen skyldtes det hun kaller «skammelig» kundebehandling fra EasyJet. Hun forklarer at hun postet bildet fra Nice for å få selskapets oppmerksomhet.

- Ingenting av dette ville skjedd dersom de behandlet kundene med et snev av respekt. Jeg har aldri vært utsatt for liknende, og vil aldri reise med dem igjen, sier hun.

- De behandler kundene som dyr, skriver hun selv til bildet på Twitter, som har vekket enormt engasjement de siste to dagene.

Arkwright og familien, som mellomlandet i Nice på vei fra Lyon til England, forteller at de ble stående fast i Nice på grunn av tekniske problemer med flyet, og at de til slutt brukte 13-14 timer på den relativt korte reisen. Det skapte irritasjon blant passasjerene, mange av dem familier med barn.

- Vi fikk ingen informasjon, bare matkuponger. Jeg ringte selskapet flere ganger, men ble avvist. Et stort og framgangsrikt selskap som EasyJet trenger virkelig å stramme seg opp, og jeg håper de har tatt skade av at saken ble kjent, sier hun.

- En skam

Nå har hun skrevet et åpent brev til EasyJets administrerende direktør Carolyn McCall, der hun kaller kundebehandlingen i Nice «en skam for britisk luftfart».

I brevet kritiserer hun spesielt selskapet for å tenke profitt framfor kunder.

- Selskapet og direktørers feite lønninger først, kunder nummer to, barn og babyer nummer tre. Selv familier med babyer og små barn ble ikke tilbudt alternative fly.

- Hele saken var en skam. Problemet er er for ledelsen og, ja, det er deres ansvar. det får RyanAirs kundeservice til å virke kongelig, skriver hun.