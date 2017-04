Her blir Nandi (24) slått ned av politiet for å ha krysset gata på «ulovlig» vis

(Dagbladet): 10. april dro Nandi Cain (24) hjem fra jobb i Sacramento, California.

På veien gjorde han noe han ikke burde gjort: Han skal, ifølge politiet, ha krysset gata på «ulovlig» vis, noe som på amerikansk kalles «jaywalking».

Lovbruddet skal gå ut på at han gikk over gata i et veikryss.

Slått gjentatte ganger

Dette fikk ham i trøbbel med en politibetjent, som beordret ham til å stoppe.

Mannen fortsatte å gå, og i neste øyeblikk kan man se at han ligger på gata, med politibetjenten over, som går løs på ham. Dette etter at mannen til slutt stoppet, og hadde en ordveksling med betjenten som ikke falt i god jord.

Naomi Montaie var et vitne til hendelsen i en bil like ved, og filmet opptrinnet. Det gjorde også politiets eget kamera.

Etter at videoen ble lagt ut på nettet, og politiet selv friga sin video, har sosiale medier eksplodert i reaksjoner mot politiets handlinger:

It's ridiculous that my first thought after watching the state sanctioned assault of Nandi Cain Jr was "thankfully, he lived." https://t.co/1zlesYqmTB — Revised. Redacted. (@PricklyPundit) 12. april 2017

«Det er latterlig at min første tanke etter å ha sett politiets angrep på Nandi Cain jr. var 'Heldigvis overlevde han'.»

I just watched the Nandi Cain video. Explain ATTACKING an unarmed man who wasn't even moving. You beat him for no reason officer — Tupac's Daughter (@AsTWEETED_ByTAE) 12. april 2017

«Jeg så nettopp videoen av Nandi Cain. Forklar det å angripe en ubevæpnet mann som ikke engang rørte på seg. Du slo ham uten grunn, politibetjent.»

Life as a black man in Sacramento, the police beat Nandi Cain for JAYWALKING. Thank God for the passerby, otherwise no Sac PD video release. pic.twitter.com/gOYAt7uJOT — Ken Barnes (@kenjbarnes1) 12. april 2017

«Livet for en svart mann i Sacramento. Politiet slo Nandi Cain for å ha krysset gata på ulovlig vis. Takk Gud for vitnet, hvis ikke hadde ikke politiet frigitt videoen sin.»

«Og de skal liksom være her for å 'tjene og beskytte'.»

- Kunne ha drept ham

Cain sier at han bare skulle hjem fra jobb, og at han med hendene bundet på ryggen tenkte at han kom til å bli skutt av politiet, og bli «den neste Trayvon Martin».

Trayvon Martin var en 17 år gammel gutt som ble skutt og drept av en mann med i et frivillig vaktkorps, og mannen som skjøt ham, George Zimmermann, ble i 2013 frikjent for drapet på gutten. Det skapte store opptøyer i USA og i resten av verden. Også denne hendelsen ble filmet.

Vitnet som filmet hendelsen 10. april, Naomi Montaie, sier til det lokale nyhetsmediet KOVR at politibetjenten «kunne drept ham».

Etterforsker hendelsen

Politiet har valgt ikke å identifisere betjenten, men kaller framferden for «uakseptabel oppførsel», ifølge TV-kanalen KTXL i Sacramento.

Cain ble ikke alvorlig skadet i hendelsen.

Politiet i Sacramento etterforsker nå hendelsen, og politibetjenten er permittert fra jobben inntil videre.