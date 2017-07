Her blir Trump jr. lovet ødeleggende informasjon om Clinton: «Jeg elsker det»

(Dagbladet): Donald Trump jr. har de siste dagene vært i hardt vær etter et møte med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja i New York i juni i fjor.

Han ble lovet kompromitterende informasjon om demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton før møtet.

Sønnen til USAs president Donald Trump har selv lagt ut en epostutveksling mellom seg selv og en person som lovet «ødeleggende informasjon» om Hillary Clinton.

- Jeg elsker det

Trumps sønn Donald jr. la tirsdag ut epostutvekslingen mellom seg selv og den tidligere journalisten Rob Goldstone.

I e-postene som ble lagt ut får Donald jr. beskjed om at russiske myndigheter har informasjon som kan rette mistanke mot presidentkandidaten Hillary Clinton og hennes forhold til Russland.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017

I en uttalelse sier Trumps sønn at han har lagt ut utvekslingen for å «være helt åpen».

I svaret sitt til Goldstein, skriver Donald jr. at hvis «hvis det er det du sier, så elsker jeg det».

Trump-organisasjonen bekrefter at epostene er autentiske.

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017

Møtet med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja fant sted i New York i juni i fjor - to uker etter at Donald Trump vant den republikanske nominasjonen. Også Trumps svigersønn Jared Kushner og hans daværende valgkampsjef Paul Manafort var til stede under møtet i Trump Tower.

Ifølge New York Times har Veselnitskaja forbindelser til Kreml.

Russland-gransking

Avsløringen passer ytterst dårlig for president Donald Trump. I månedsvis har han vært hemmet som president, av en FBI-etterforskning av mulige bånd mellom valgkampanjen hans og Russland.

Ifølge New York Times fikk Donald Trump jr. informasjon om at russiske myndigheter ønsket å fremme hans fars presidentkandidatur.

Det stemmer overens med innholdet i e-postene Trump jr. i dag legger fram.

Da New York Times på lørdag først omtalte møtet, nevnte ikke presidentsønnen for avisa at Hillary Clinton hadde vært tema på møtet med den russiske advokaten.

E-postene er sendt med den tidligere journalisten og nå PR-agenten Rob Goldstone, som har en tidligere bekjent av Trump jr. som klient.

Denne «bekjente» er den kjente og styrtrike popsangeren og forretningsmannen Emin Agalarov. Han er sønn av eiendomsmagnaten Aras Agalarov, som i 2013 ifølge nyhetsbyrået Associated Press fikk en orden av Russlands president Vladimir Putin.

I en epost sendt 3. juni 2016 skriver Goldstone at Emin Agalarov nettopp hadde tatt kontakt med ham, og bedt han om å videreformidle noe «svært interessant» til Donald Trump jr.

Ber om høring

Dagen etter brakte New York Times historien et skritt videre. Da var nyheten at Veselnitskaja før møtet med Trump jr. hadde lovet å skaffe skadelig informasjon om Clinton.

Dermed fant presidentsønnen ut at tida var moden for å fortelle at Veselnitskaja hadde hevdet å sitte med nyttige opplysninger om Hillary Clinton. Ifølge Trump juniors uttalelse - gjengitt i New York Times - hadde hun sagt at hun visste om Clinton-støttespillere som hadde forbindelser med Russland.

I går kveld sa presidentens eldste sønn seg villig til å fortelle Senatets etterretningskomité om møtet.

Det var den republikanske senatoren Susan Collins som tidligere i går ga saken en ny og alvorlig vending, da hun sa til flere reportere at etterretningskomiteen «må intervjue ham og andre som var til stede på møtet».

Saken oppdateres