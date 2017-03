Her endte daten for Carrie-Anne (26): - Den verste daten jeg har vært på

(Dagbladet): Slik endte den første daten til 26 år gamle Carrie-Anne Knox fra Bournemouth i England - med nakkekrage og alvorlige skader på et sykehus etter at bilen hun satt i kolliderte med et tre.

Den «galante» herremannen, som hadde invitert henne med ut på lunsj, stakk av fra stedet for å unngå politiet. Han hadde nemlig allerede mistet førerkortet.

Skulle vise seg fram

Knox, som har to barn, fortalte ifølge The Telegraph i retten at hun nylig hadde kommet ut av et ti år langt forhold i fjor sommer, da 30 år gamle Bradley Van Outen ba henne med ut.

Knox takket ja til å at de to kunne gå ut og spise lunsj sammen, men idet de to skulle kjøre vekk fra restauranten hvor de hadde spist, gikk det galt.

Knox var i ferd med å sette på seg setebeltet, da Van Outen skulle vise seg fram for henne. Han spant rundt på parkeringsplassen, før han mistet kontroll over bilen.

- Vi traff treet, og jeg føyk inn i frontruta. Jeg hadde glass i hodet, og de fant både håret mitt og øyevippene mine i glasset i frontruta. Legene fortalte meg senere at om jeg ikke hadde fått på meg setebeltet delvis, kunne kollisjonen ha drept meg, fortalte hun i retten.

Besvimte

Knox mistet ikke bevisstheten i sammenstøtet, og da hun så ned på armen sin skjønte hun raskt at den var brukket. Men Van Outen virket ikke så opptatt av hvordan hun hadde det. For ham var det langt viktigere å komme seg vekk før politiet dukket opp.

- Han sa: «Beklager, men vi må komme oss bort». Jeg fortalte ham at jeg ikke kunne bevege meg, og at jeg ikke kunne stikke av. Hans side av bilen var ikke like skadet, så han gikk ut, åpnet døra på min side og forsøkte å trekke meg ut etter den brukne armen min.

Smerten ble for mye for Knox som registrerte at Van Outen stakk av før hun besvimte.

- Verste daten

Etter ulykken sliter Knox fortsatt med senvirkninger. Hun har blitt diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse, og har mistet jobben hun hadde som frisør.

- Det er definitivt den verste daten jeg ha vært på, og jeg har mistet all lyst på å treffe andre menn. Jeg kommer ikke til å gå på date på en stund.

Van Outen på sin side sa seg skyldig i en rekke forhold, deriblant å stikke av fra et ulykkessted, samt farlig og ulovlig kjøring.

Han ble dømt til to år i fengsel, og har mistet retten til å kjøre i fire år.