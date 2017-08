Her er pilotene sekunder unna «en av historiens verste flykatastrofer»

(Dagbladet): Like før midnatt, fredag 7. juli, var verden nær ved å oppleve det som trolig ville ha vært en av de verste flykatastrofene i historien. Det skjedde da et Air Canada Airbus 320 skulle gå ned for landing på San Francisco International Airport.

Pilotene blandet taksebanen og rullebane, og var sekunder unna å forårsake det som trolig ville blitt en stygg ulykke. Det kommer fram i en fersk rapport fra USAs fly- og sikkerhetsmyndigheter, NTSB.

Kapteinen ble gitt én rullebane å lande på, men i stedet gjorde han seg klar for å lande på en parallell taksebane, der fire fly sto klar til å ta av. Minst to av disse var fullastet med passasjerer.

Pilotene i et United Airlines-fly tok umiddelbart kontakt med kontrolltårnet for å gjøre dem oppmerksom på hva som var i ferd med å skje. Samtidig skrudde pilotene om bord et Philippine Airlines-fly på landingslysene i et siste desperat forsøk på å advare pilotene som var på vei mot døden.

- Altfor nære

Først 18 meter over bakken, så vidt noen meter høyere enn de fire flyene som sto på taksebanen rett under, fikk piloten løftet nesa på flyet og klatret til sikker høyde.

- Det var nært. Altfor nært, sier John Cox, sikkerhetskonsulent og tidligere pilot, til The Guardian.

Morten Kjellesvig, leder i Flyoperativt Forum, gjør det klart at det trolig ville vært snakk om store skader, dersom flyet hadde truffet ett, eller flere, av flyene som ventet på bakken.

- Det er snakk om et stort skadepotensial når to fly kolliderer. Det er ikke noe hyggelig scenario, sier han.

- Uhyre sjelden

Kjellesvig er utdannet havarietterforsker, og jobber til daglig som Airbus-pilot.

- Vi er to piloter i cockpit, som kontrollerer hverandre. Vi sjekker at alle instrumentene viser korrekt informasjon og at vi er på rett bane. Det er derfor uhyre sjelden at ting som dette skjer, sier Morten Kjellesvig, leder i Flyoperativt Forum.

I forbindelse med jobben har han landet flere ganger på flyplassen i San Francisco. Han er forundret over at pilotene ikke oppdaget hva som holdt på å skje på et tidligere tidspunkt:

- Det er nok snakk om to-tre sekunder før de er nede på bakken. Det er ikke mye i denne sammenhengen her, sier han og legger til:

- Det er små marginer, men i dette tilfellet ble det heldigvis oppdaget i tide, sier den erfarne piloten.

Han forteller at han kjenner til tilfeller der fly har tatt av fra taksebaner, men han kan ikke huske å ha hørt om tilfeller der piloter har forsøkt å lande på en.

- Kvalitetssystemet er bygd på en slik måte at det ikke skal skje. Det forundrer meg at det skjer, sier han.

Han mener verken piloter eller passasjerer skal behøve å bekymre seg for at de skal oppleve hendelser som dette:

- Helt klart ikke, for dette hører så til de grader til sjeldenhetene.

- Kunne blitt forferdelig

Tidligere ble det anslått at Air Canada-flyet skal ha fløyet over de fire ventende flyene i en høyde på mellom 30 til 70 meter, men den midlertidige rapporten som ble sluppet onsdag, viser at flyet bare var sekunder unna en katastrofe.

- Hvis dette er sant, så var det tett på at vi hadde en av de største ulykkene i luftfartens historie, sier Ross Aimer, administrerende direktør for Aero Consulting Experts og tidligere pilot for United Airlines.

- Hvis du klarer å se for deg en Airbus kollidere med fire passasjerfly, fulle av drivstoff og passasjerer, så kan du forestille deg hvor forferdelig dette kunne blitt, sa han videre.

BBC har tidligere meldt at det var 135 passasjerer om bord på Air Canada-flyet. NTSB understreket i juli at denne typen hendelse skjer «veldig sjelden».

Etterforskningen er langt fra ferdig, og det gjenstår fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Et av de største er hvordan dette kunne skje?

Ifølge etterforskerne var Air Canada-flyet så langt ute av kurs, at det ikke dukket opp på radarsystemet som brukes for å varsle om potensielle kollisjoner på bakken.

- Hvor er denne fyren på vei?

Systemet er nemlig ikke laget for å oppdage fly som er på vei inn for landing på taksebanen, da det så godt som aldri skjer. Etter nestenkatastrofen forrige måned har imidlertid amerikanske luftfartsmyndigheter begynt jobben med å modifisere systemet, slik at det vil kunne gjøre nettopp det i framtida, skriver The Guardian.

I videoen øverst i saken kan du høre lydloggen fra den dramatiske hendelsen.

I opptaket fra kommunikasjonen mellom kontrolltårnet og pilotene på flyplassen, får man et klart inntrykk av hvor dramatisk det må ha føltes for flyene på taksebanen.

- Hvor er denne fyren på vei? Han er over taksebanen, sier en uidentifisert stemme, sannsynligvis en pilot.

Da får Air Canada-flyet raskt beskjed om å komme seg opp i lufta og foreta en ny landing.

- Air Canada fløy rett over oss, sier en United Airlines-pilot.

- Ja, jeg så det, gutter, lyder svaret fra kontrolltårnet.

- Noe virket galt

Begge pilotene om bord i Air Canada-flyet har lang erfaring i jobben. Kapteinen, som styrte flyet inn mot landing, har over 20 000 timer i lufta. 4 797 av dem var som kaptein i Airbus A320-serien, som er flytypen som var involvert i nestenulykken. Tilsvarende tall for styrmannen var 10 000 og 2 300 timer.

Ingen av dem kan forklare nøyaktig hvorfor det gikk galt, men sa i en uttalelse til NTSB at de «ikke kan huske å ha sett noen fly på taksebanen, men at noe ikke virket helt rett».