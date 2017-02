Plan International Norge delte i går en sterk video på Faceook hvor Safia Abdi Haase (58) fra Somalia forteller om at hun bare var ni år gammel da hun ble kjønnslemlestet i to timer uten bedøvelse. De skar og sydde igjen. Moren ville holde henne ren og dydig. Det var slik hun skulle bli vakker. Det var slik hun kunne bli giftet bort.

Mandag 6. februar er den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse av kvinner. Minst 200 millioner jenter som lever i dag har blitt utsatt for kirurgiske inngrep i underlivet.

Det har vært et stort engasjement rundt denne saken, etter at videoen av Safia ble publisert på Plan International Norges Facebook-side. Per kl 09:50 mandag hadde videoen nådd ut til over 500 000, med 170 000 unike visninger. Over 1500 delinger og over 4000 likes.

- Det er unormalt høyt hos oss, sier Astrid Hexeberg, kommunikasjonsrådgiver i Plan International Norge i en e-post til Dagbladet.

Viktig å få historien ut

- Hvorfor er det så viktig å fortelle denne historien?

- Når man først er krenket er man krenket hele livet, du skal bære det med deg enten du vil eller ikke. Du kan velge å fortelle det eller ikke, jeg har valgt og fortelle. Det koster meg å fortelle, men det er viktig at folk får vite hva man har blitt utsatt for, sier Safia til Dagbladet.

Hun mener at det å fortelle er å bekrefte at man lever i en tid hvor det ikke skal være sånn, og at det da er veldig viktig å få ut at kvinnelig omskjæring fremdeles er et problem.

- Jeg er snart 60 år og det er ynge folk enn meg som dette blir gjort på. Dette må bekjempes for den yngre generasjonen, sier hun.

Safia legger ikke skjul på at det er smertefullt for henne å fortelle denne historien, fordi det er ikke sånt man forteller til daglig.

- Men jeg ser resultatene med en gang, det blir satt pris på. Jeg har fått utroliig mye skriftlig og muntlig tilbakemelding av andre som har blitt utsatt for vold mot kvinner, forteller hun.

De som har tatt kontakt mener Safia har gitt dem muligheten til å fortelle sine egne historier, og at hun har gjort det enklere for dem ved å vise at de ikke er alene.

Dagen markeres

Ifølge Plan International Norge har minst 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag blitt kjønnslemlestet. Hvis denne trenden fortsetter, vil antallet tenåringsjenter tilnærmet tre ganger Norges befolkning, det vil si 15 millioner, bli utsatt for kjønnslemlestelse innen 2030.

Kjønnslemlestelse er et brudd mot jenter og kvinners menneskerettigheter og avskaffelse av praksisen er sentralt i FNs bærekraftsmål Agenda 2030.

Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid), arrangerer i dag en konferanse sammen med Utenriksdepartementet (UD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), og Helse- og omsorgsdepartementet og underliggende direktorater til norsk markering av dagen.

Safia er tilstede på konferansen og sier hun er glad for at FN har laget til en slik markeringsdag.

- Jeg takker Plan Norge for å få min stemme ut. Vi må vise at sånt ikke skal praktiseres, sier hun.

Under årets markering vil utviklingen og arbeidet i Etiopia og Somalia stå i fokus.

Blant innlederne er Jacinta Muteshi, seniorpartner og programdirektør FGM i Population Council Kenya, statssekretær Fabian Stand (JD) og Laila Bokhari (UD).