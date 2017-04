Her er Ubaydullah Hussains «mentor og inspirasjonskilde»

(Dagbladet): I går kveld ble dokumentaren om terrordømte Ubaydullah Hussain vist på NRK. Her kommer det fram at den terrordømte britiske islamisten Anjem Choudary har hatt mye å si for utviklingen av Hussain: Choudary er Hussains «mentor og inspirasjonskilde», skriver NRK.

Dagbladet møtte Choudary to ganger i februar 2015, hvor han blant annet fortalte om sitt gode forhold til Hussain, som var en «nær venn», som han møtte jevnlig, både i Storbritannia og i Norge.

Fulgt i tiår

Choudary ble i august i fjor omsider dømt, etter at britisk etterretning hadde fulgt ham i flere tiår. Den karismatiske britiske islamisten ble dømt for å ha overtrådt den britiske terrorloven, og for å støtte terrorgruppa IS, som er ulovlig i Storbritannia. Britisk domstol mener at Choudary og hans ekstremistgruppe skal ha inspirert minst 100 personer i Storbritannia til terror, ifølge The Guardian.

Til Dagbladet sa Choudary at den såkalte islamske staten i Syria og Irak er «den eneste ordentlige islamske staten i verden i dag». På spørsmål om hvorfor han sjøl ikke dro dit, var han høyst uklar, men nevnte helse og familieforhold som grunner.

Hussain ble tirsdag dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for medlemskap i og rekruttering til terrorgruppa IS (Den islamske stat). I dommen står det at «mye tyder på at Anjem Choudary har fungert som en rådgiver og mentor for det norske miljøet, og særlig Hussain.»

Karismatisk rekrutterer

Dagbladet så ved selvsyn Choudarys karismatiske rekruttering. Under møtene med ham på Londons østkant, ble han stadig oppsøkt av yngre, ofte rusede menn, som han raskt inviterte på møter.

- Muslimer, både i Storbritannia og i Norge, blir behandlet som en pariakaste i samfunnet. Dere sier at dere har et samfunn bygget på frihet og rettferdighet, men loven gjelder ikke for alle. Muslimer bli behandlet som annenrangs borgere, men vi jobber for å få en islamsk stat over hele verden, sa Choudary til Dagbladet.

Islamisten er ifølge britisk etterretning en nøkkelfigur som har inspirert unge til å begå terror i Storbritannia og Europa. Han lot seg stadig intervjue i media.

- Før stod islamske ledere på høyder og pratet med sine tilhørere via ropert. I dag bruker vi media, ler Choudary til Dagbladet.

Nå er Choudary og Hussain begge fengslet, med lange dommer foran seg for å ha rekruttert unge til å da til den såkalte islamske staten i Syria og Irak.

