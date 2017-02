Her finner legene en levende kakerlakk i kvinnens hode

(Dagbladet): Et indisk legeteam behandlet en kvinne som følte at noe kravlet på innsiden av hodet. Det hadde hun helt rett i.

Selvi, en 42 år gammel kvinne fra Injambakkam i India, lå og sov mandag kveld, da et kryp trolig kravlet opp nesehulen hennes, skriver The New Indian Express.

- Jeg klarte ikke å beskrive følelsen

Tirsdag morgen dro hun til Stanley Medical College Hospital, der hun fortalte at hun følte seg uvel, og hadde en «merkelig, krypende og prikkende følelse» inni hodet.

- Jeg klarte ikke å beskrive følelsen, men jeg var ganske sikker på at det var et insekt. Det var prikking, og en følelse av noe krypende. Da det flyttet på seg, fikk jeg en brennende følelse i øynene, sier Selvi til den Indiske avisa.

Fullvoksen kakerlakk

Avdelingsleder ved sykehuset, Dr. M.N. Shankar, forklarte at den kravlende skapningen de fjernet fra Selvis hode var en «fullvoksen» kakerlakk som hadde bosatt seg under kvinnens skalle, mellom øynene, nær hjernen.

- Den var i live, og det virket ikke som den ønsket å komme ut av skallen. For å få den ut brukte vi først et suge-verktøy, før vi til slutt trakk den ut med en tang, forteller Shankar til The New Indian Express.

Doktorene fortalte avisa at de tidligere har fjernet insekter fra nesehulene, men at dette var første gangen de fjernet en «så stor kakerlakk som denne».

Ikke et helseproblem i Norge

Gunnar Hasle, lege ved Reiseklinikken i Oslo, har aldri opplevd en kakerlakk på innsiden av et menneske, men forteller om pasientbesøk i Norge der en «kortvinge» hadde krøpet inn i øret til en gutt. Da fylte Hasle en sprøyte med vann, sprutet vannet inn i øret til gutten, og billen ble skylt ut igjen.

- Det er slike dyr som, i likhet med kakerlakker, gjemmer seg på skyggefulle steder. Et øre er et perfekt sted å krype inn, forteller Hasle til Dagbladet.

Saksedyr er det eneste dyret i Norge som er «kjent» for å oppføre seg slik.

- Dette er dyr som, i likhet med kakerlakker, gjemmer seg på skyggefulle steder. De heter earwigs på engelsk, og kan visstnok av og til krype inn i ørene på folk, sier Hasle.

- Det er fullt mulig for alle krypende dyr å komme inn i de åpninger vi har, særlig øre og nese. Men det er ikke noe helseproblem i Norge. Etter circa 8000 hjemmebesøk har jeg kun opplevd dette én gang, legger Hasle til.

Stryk klærne før du bruker dem

Reiser man til Afrika eller Sør-Amerika kan det være lurt å ta noen forholdsregler for å unngå parasitter, larver eller egg under huden. Hasle forteller at de har hatt flere pasienter inne som har fått fluelarver under huden.

- Dette insektet har den kuleste spredningsmåten i hele dyreriket, fluen Dermatobia hominisis. En flue som legger egg på en mygg, egget modnes på magen til myggen, og når myggen stikker et menneske, dersom larven er klekket, kravler den ned på huden til offeret, forteller Hasle til Dagbladet.

Arten som Hasle beskriver, skal man være på vakt for i Sør-Amerika:

- Det kan se ut som en bylle eller en kvise, men under overflate er det en mark eller en larve. Da kan man enten vente til den kommer ut av seg selv, som er det mest smertefrie, eller skjære den bort. Den mest elegante måten, som jeg ikke har prøvd selv er å legge en fleskebit over byllen. Da skal visstnok larven krype ut av seg selv, forklarer Hasle.

Skal du på reisefot i utsatte områder, men ønsker å være på den trygge siden, bør du følge legens enkle tips:

- Man bør stryke klærne sine etter de har hengt til tørk, fordi de kan være fluelarver i tøyet. Arten som legger egg på mygg og får myggen til å bringe den til mennesker kan forebygges med myggrepellent, forteller Hasle til Dagbladet.