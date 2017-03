Her forsøker den britiske politikeren forgjeves å redde livet til den skadde politimannen

LONDON / OSLO (Dagbladet): - Det er flere drepte og skadde, inkludert politifolk.

Det sa politikommandør Ben-Julian Harrington i Scotland Yard i en presskonferanse om det politiet nå karakteriserer som et terrorangrep.



Tidligere i ettermiddag meide en bil ned flere personer på Westminster-brua, krasjet den inn i portene utenfor Westminster, Storbritannias parlament. Deretter skal én person, trolig føreren av bilen, ha angrepet en politimann med kniv.

Det forklarte politikommandør Harrington under pressekonferansen.

Seinere bekreftet britiske myndigheter at fire personer er drept, deriblant angriperen og politimannen som ble drept.

20 personer skal være skadet.

Ga nødhjelp

På bilder fra parlamentsområdet hvor politimannen ble angrepet, ser man Underhuset-politikeren Tobias Ellwood gi førstehjelp til den skadde politimannen. Ved hans side står den fungerende sjefen for London-politiet Craig Mackey.

Ellwood er veteran og tjenestegjorde i det britiske militæret fra 1991 til 1996. Han sitter nå i det britiske parlamentet for Det konservative partiet, regjeringspartiet.

På bildet ser man Ellwood gi førstehjelp til en person på bakken. Det skal være politimannen som ble skadet. I ansiktet har Ellwood blod i ansiktet.

Like etter 18.30 bekreftet Ellwood til BBC at politimannen han forsøkte å redde livet til, døde på stedet etter skadene fra knivangrepet.



Under pressekonferansen like før klokka 18.00 i kveld, forklarte også politikommandør Harrington hvorfor ikke London-politiets øverste leder, Craig Mackey, holdt pressekonferansen slik man ville ha forventet.

- Den fungerende politisjefen Craig Mackey blir behandlet som et vesentlig vitne fordi han var tilstede da hendelsen skjedde. Selv om han ikke er skadet ville det vært upassende av ham å snakke om hendelsen på dette tidspunktene. Hans tanker er med alle som er involvert, sa Harrington.

- Terror

London-politiet etterforsker nå ettermiddagens hendelse som et terrorangrep. Følgelig blir det etterforsket av London-politiets terroravdeling.

Det er ved 18.15-tida et massivt politioppbud på stedet. Politikommandør Harrington ba under pressekonferansen publikum om å ringe det britiske nødnummeret 999 hvis de ser noe mistenkelig.

Rundt 15.45 i dag kom de første meldingene om flere skadde i London. Etter hvert er det blitt bekreftet at en bil pløyde ned flere fotgjengere på det populære turistmålet Westminster-brua. Like etter gikk en mann til angrep med kniv på en politimann på parlamentsområdet.

Mannen ble skutt av politiet, men skal selv være i live.

Tre åsteder

Det er snakk om tre åsteder. Westminster-brua, like ved porten til parlamentet og inne på gårdsplassen til selve parlamentet. Ifølge Sky News ble minst ti personer kjørt ned på brua, mens det også skal være skadde ved porten.

En stor politiaksjon med væpnede styrker pågår utenfor parlamentet, store deler av området rundt er avsperret.

- Det er helikoptere i lufta, politibiler og ambulanser over alt og ganske kaotisk rundt her, sier Dagbladets fotograf, Hans Arne Vedlog, som befinner seg like ved åstedet for terroraksjonen.

- Det er sperringer omtrent 600 meter unna selve parlamentet. Folk haster bort i fra området og det er ikke så mange skuelystne. Dette har nok satt en støkk i folk, sier Vedlog på telefon fra London sentrum.

Angrepet skjer nøyaktig ett år etter at 35 ofre ble drept i et terrorangrep i Brussel.