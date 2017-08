Her går båten til Tom Inge ned: - Folk kjørte rundt for å slippe å hjelpe til

(Dagbladet): Østfold-mannen Tom Inge Haugelien opplevde båtmarerittet i Skjebergkilen i Sarpsborg søndag.

Plutselig kjente 43-åringen at det var bløtt på gulvet. Da han åpnet åpnet baksetet så han at det var fullt av vann.

- Jeg begynte å pumpe og kommanderte alle de fem andre på båten rundt. Jeg ba de om å tute fem ganger, som er nødsignalet og ba dem om å vinke og rope, sier Haugelien til Dagbladet.

- Føltes som en evighet

Pumping av vann og bæring i balje hjalp ikke. Båten sank bare mer og mer.

- Fra jeg fant ut av problemet og til redningsskøyta kom, tok det rundt 20 minutter, men det føltes som en evighet, sier han om hendelsen først omtalt av Sarpsborg Arbeiderblad.

- Det var veldig dramatisk, medgir han.

Han skjønte etter hvert at båten ikke ville være sjødyktig med det første. Først kom det en privat båt til for å hjelpe. Den fikk plass til fire av de totalt seks personene om bord.

Deretter kom det enda en privat båt, som fikk Haugelien og en til om bord like før båten hans sank.

Hytteeier løp til båten

Mannen som kom til i den andre redningsbåten var Mats Magelssen (33). Han har hytte på andre siden av fjorden, et par kilometer unna stedet der Haugelien og følget havarerte.

- Jeg satt på hytta og hørte et signalhorn i fjorden, tittet utover og så en båt som lå i vannet. Jeg løp ned til båten på brygga. Samboeren min sa jeg skulle vente og at det var flere båter på vei. Jeg tenkte det var bedre med fem båter for mange enn én for lite, sier Magelssen til Dagbladet.

Det valget er han glad for at han tok.

- Faren min fulgte med i kikkert fra hytta. Han så flere båter passerte midtfjords, som hadde vært der mye tidligere enn meg. Jeg ga det jeg kunne over fjorden og da hadde det kommet én båt allerede.

- Forbanna

Likevel var Magelssen nyttig og bidro til å redde havaristene.

- Jeg og faren min ble litt ergerlige. Folk kjørte rundt for å slippe å hjelpe til. Jeg er forbanna på det. Folk gjør ikke som dem skal, og mange er hensynsløse på sjøen.

- For mange så er det selvsagt å reagere og hjelpe til, og det var ikke bare vi som reagerte. Det er likevel forskjell på båtfolk og folk i båt og det er overraskende mange som ikke har båtvett. Bankkonto og fin båt har ikke nødvendigvis noe med båtvett å gjøre, sier en frustrert Magelssen til Dagbladet.

Også skipper på redningsskøyta «Horn Rescue», Pål Bustgaard, reagerer på hendelsen.

- Det er altfor dårlig av båtfolk å oppføre seg slik. De må ta seg sammen! sier han til NRK.

Han sier han har sett flere eksempler på at båtfolk ikke har hjulpet havarister, og understreker samtidig at det er deres plikt å hjelpe andre på sjøen som er i nød.

- Tragisk

Haugelien om bord i den synkende båten sto selv med hodet ned i båten og hadde ikke fått med seg at båter hadde kjørt forbi.

- Det er tragisk. Båten min lå på halv snei, og båtene kom til like før min båt sank. Det er trist hvis flere har kjørt forbi uten å hjelpe til, sier han.

Han kjøpte båten like før sommerferien, og forklarer at han hadde kapret drømmebåten. Den var nyoppusset med nye skinndetaljer og nytt gulv.

- Motoren er blitt spylt gjennom i havna nå og vi prøver å redde den. Vi får se hva taktsmannen sier, sier Tom Inge Haugelien til Dagbladet.