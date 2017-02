Her gir Diktator-Kim ordren om rakettoppskytingen. Ekspert tror fiendene hans er glad for at han gjorde det

(Dagbladet): Natt til i går begynte varsellampene å blinke blant verdensledere og politikere verden rundt. Samtidig som Japans statsminister Shinzō Abe (62) besøkte USAs president Donald Trump (70) i Det hvite hus, raslet den unge diktatoren Kim Jong-un (33) med sablene på den andre siden av Stillehavet ved å prøveskyte raketter.

Nå fører oppskytingen til hastemøte i FNs sikkerhetsråd etter sterke og umiddelbare reaksjoner. Det er USA, Japan og Sør-Korea som har bedt om møtet i FNs mektigste organ.

Nord-Korea har siden 2006 vært under FN-sanksjoner på grunn av sine atomsprengninger og testing av ballistiske missiler. På dagens møte, som begynner klokka 17, skal muligheten for å innføre nye sanksjoner mot Nord-Korea også diskuteres.

- Dette går i en spiral. Det har skjedd før og vil skje igjen. Nord-Korea gjør det Nord-Korea alltid gjør. Nå har det vært en lang periode hvor det har vært stille omkring landet. Da vil Nord-Korea vise at de har muskler og sender en liten testrakett eller sprenger en liten atombombe, sier direktør og seniorforsker ved Nordic Institute of Asian Studies (Nias), Geir Helgesen, til Dagbladet.

Diktatoren ga ordre

Søndag morgen lokal tid prøveavfyrte regimet en rakett med en rekkevidde på mellom 1000 og 3000 kilometer fra flybasen Banghyon. Missilet skal ha vært rettet mot Det japanske hav. Den fløy omkring 500 kilometer før den landet i havet mellom Nord-Korea og Japan.

Mens prøveoppskytingen av raketten Pukguksong-2 fordømmes verden rundt, har det nordkoreanske offisielle nyhetsbyrået KCNA publisert sedvanlige skrytebilder av oppskytningen.

Ifølge byrået skal Kim Jong-un ha hatt en omvisning på basen og fått detaljene om testskytingen. Deretter skal diktatoren selv ha gitt ordren.

Propagandabildene viser vilt jublende soldater som svermer seg rundt Kim Jong-un på basen.

Ifølge byrået omtaler Kim Jong-un oppskytingen som en suksess. Han uttrykker «stor tilfredshet ved å være i besittelse av nok et atomvåpen som bidrar til landets enorme makt».

Tror USA er glad for oppskytingen

Helgesen ved Nias, som er en av Nordens mest anerkjente Asia-forskere, tror Japan, Sør-Korea og USA er glade for prøveskytingen.

- Det er bekvemt for de tre landene. De har alle konservative regjeringer som er glad for at Nord-Korea oppfører seg vanskelig. Det kan begrunne videre militær oppbygging. Det er også straks valg i Sør-Korea, der president Park Geun-hye står midt i en skandale. Den eneste måten å vinne er hvis frykten for Nord-Korea er kjempestor. Abe i Japan vil normalisere landet og fjerne pasifismen i grunnloven, sier Helgesen.

Han sier Nord-Korea er engstelig for å lide samme skjebne som Irak og Afghanistan og oppleve en amerikansk invasjon.

- Derfor har de missilprogram og atomvåpen. Det er en effektiv strategi, for de har ikke blitt angrepet. Med testene viser de gang på gang at de har våpen og ikke er redd for å bruke det.

Helgesen mener Nord-Korea ikke er en trussel for USA eller verdensfreden, men at det er viktig for blant annet USA å ha en synlig fiende som kan begrunne militær oppbygging.

Sterke reaksjoner

Ifølge KCNA ble den avfyrt i en høy vinkel for å ta hensyn til nabolandenes sikkerhet, skriver Reuters.

Shinzō Abe var samtidig på besøk i USA, og under en felles pressekonferanse med Donald Trump lørdag, fikk han full støtte fra den amerikanske presidenten da Abe uttalte at oppskytingen var uakseptabel.

- Jeg vil bare at alle skal vite at USA står 100 prosent bak vår allierte, Japan, sa Trump.

Det sørkoreanske forsvarsdepartementet skriver i en uttalelse at prøveskytingen har til hensikt å dra oppmerksomhet til Nord-Koreas våpenkapasitet.

De skriver videre at det også trolige er en bevisst provokasjon for å teste responsen fra USAs nyvalgte president Donald Trump. Ifølge CNN skal Trump ha blitt informert om hendelsen mens han satt til middag på sin private golfklubb Mar-a-Lago i Florida, og diskuterte visstnok USAs Nord-Korea-strategi midt blant andre middagsgjester.

Fordømmes av allierte Kina

Også Nord-Koreas viktigste allierte, Kina, har til slutt fordømmet oppskytingen, omkring et døgn etter den skjedde.

- Kina er ikke interessert i kollaps i Nord-Korea. Det gir mulighet for tilstedeværelse av amerikanske styrker, noe de ikke ønsker, sier Helgesen.

Han sier Kina frykter at atomvåpen og missilteknologi kan spre seg til andre land.

Han er også usikker på om det vil bli innført nye sanksjoner og hvilke konsekvenser dette vil ha for landet, som det allerede er innført en rekke straffetiltak akkurat nå.

- Nord-Korea har erfaring med at de først bli fordømt, utsatt for strammere straffereaksjoner, og så får et tilbud om forhandling. Det er det de venter på. Uten å sympatisere med regimer, er det viktig å understreke at de har bedt om fredsavtale med USA de siste 15 åra. De har bare våpenhvile etter Koreakrigens slutt i 1953 å lene seg på. Det nekter USA å diskutere og sier de ikke belønner dårlig oppførsel, sier han.

Også Natos generalsektretær Jens Stoltenberg og utenriksminister Børge Brende, fordømmer oppskytingen.

Nord-Koreas oppskytinger * Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger, i 2006, 2009, 2013, og to i 2016. Parallelt jobber landet med utvikling av langtrekkende raketter. * Spenningen i regionen har økt, særlig etter fjorårets prøvesprengninger. * Nord-Korea begynte sitt rakettprogram på 1960-tallet i samarbeid med Sovjetunionen. * Nord-Korea har siden 2014 flere ganger prøveskutt raketter med en rekkevidde langt over grensen på 150 kilometer som FNs sikkerhetsråd har satt. * 7. februar 2016: Nord-Korea plasserte en satellitt i bane rundt jorda. * 24. august 2016: Prøveoppskyting av et missil fra en ubåt. Raketten fløy 500 kilometer og inn i Japans luftovervåkingssone. FNs sikkerhetsråd fordømte enstemmig denne og tre tidlige oppskytinger av ballistiske missiler 9. juli, 18. juli og 2. august. * 5. september 2016: Tre ballistiske raketter ble sendt ut over Japanhavet. * 12. februar 2017: Prøveoppskyting av en langtrekkende rakett ut over Japanhavet. Raketten fløy om lag 500 kilometer før den landet i havet mellom Nord-Korea og Japan.

(NTB)