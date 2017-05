Her gjør Merkel det kvinner i Saudi-Arabia ikke får lov til: Gå uten slør

(Dagbladet): Dette hadde ikke vært en sak hvis Tysklands forbundskansler hadde møtt en hvilken som helst annen statsleder. Fordi disse bildene av Angela Merkel er tatt i Saudi-Arabia, skaper de likefullt oppmerksomhet - ikke om politikken, men om klesmåten.

For da Merkel besøkte det arabiske landet og holdt møter med blant andre kong Salman bin Abdulaziz Al Saud i går, dekket ikke den tyske statslederen til håret sitt.

Hadde Merkel vært en saudiarabisk statsborger, hadde det kunne fått konsekvenser.

- Ikke forventet

I det strengt religiøse landet må kvinner ha en mannlig verge som gir dem tillatelse til å gifte seg, ta utdanning, jobbe, reise eller skaffe seg en bankkonto. Kvinner må dekke seg til og må oppholde seg atskilt fra menn i deler av samfunnet. Det er også det eneste landet i verden som forbyr kvinner å kjøre bil.

Å dekke seg til var imidlertid ikke noe alternativ for Tysklands statsoverhode Merkel.

Det hadde heller ikke vært forventet, forteller Charlotte Lysa, stipendiat ved Universitet i Oslos senter for islam- og midtøstenstudier.

- Dette er lokal kultur, skikk og i noen tilfeller lover. Selv om de i prinsippet gjelder for alle, er det ikke i praksis forventet at man som vestlig statsleder skal tilpasse seg på den måten, sier Lysa til Dagbladet.

Hun har selv bodd i Saudi-Arabias hovedstad, Riyad, da hun var hospitant ved den norske ambassaden i landet.

- Ofte dekket ikke jeg til håret da jeg bodde der, og det gikk som regel helt greit. Man er imidlertid klar over de privilegiene man har som vestlig, sier Lysa.

Merkel ikke den første

De siste par årene har det ved jevne mellomrom kommet nyhetssaker om kvinnelige vestlige ledere som har nektet å dekke seg til under besøk til Saudi-Arabia. Merkel er ikke den første.

Så seint som i april besøkte Storbritannias statsminister Theresa May Saudi-Arabia, også hun uten å dekke seg til.

Andre kjente skikkelser som har gjort det samme er blant andre Michelle Obama, Hillary Clinton, Laura Bush (George W. Bushs kone).

Se Merkels og Mays hilsener uten hodeplagg i videoen øverst i saken.

Flere ting spiller inn

Stipendiaten mener det også er viktig å huske på at flere ting som spiller inn på hvor mange rettigheter en kvinne i Saudi-Arabia har, bortsett fra om kvinnen er fra Saudi-Arabia eller ikke.

- Det er mange ting som spiller inn på hvordan saudiske kvinner opplever sin situasjon, og en prominent kvinne kan ha en helt annen frihet, sier Lysa.

- Klasse og hvorvidt man kommer fra en konservativ familie eller ikke, er også relevant i forhold til hvilke privilegier man har, legger stipendiaten til.

Inn i kvinnekommisjonen

Det skapte furore i det norske offentlige ordskiftet i forrige uke da Saudi-Arabias ambassadør til Norge Esam Abid Al Thagafi skrev en kronikk om kvinners rettigheter i landet.

I kronikken, som ble publisert hos NRK, kalte han saudiarabiske kvinner «bortskjemte». Kronikken tok sikte på å knuse noen illusjoner om kvinners rettigheter i Saudi-Arabia, som etter ambassadørens oppfatning, er virkelighetsfjerne i Norge.

Kronikken var et svar på en annen nyhet som skapte furore i Norge: nyheten om at Saudi-Arabia hadde blitt innvalgt i FNs kvinnekommisjon. Norge er et av landene som hadde stemmerett til å velge inn det arabiske landet til kommisjonen, men nektet å svare på om de hadde stemt for eller imot.

Når kvinners rettigheter i Saudi-Arabia blir et tema i Norge, som det seinest ble i forrige uke, er det offentlige ordskiftet litt lite nyansert, mener stipendiaten.