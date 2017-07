Her heller flyverten champagne fra halvfulle glass tilbake igjen i flaska: - Ekkelt!

(Dagbladet): Videoen viser en flyvert fra flyselskapet Emirates som heller champagne tilbake i flaska, direkte fra halvfulle brukte glass.

Videoen ble publisert av russiske Yevgeny Kayumov, som ved ren tilfeldighet fanget hendelsen på kamera.

- Ved et uhell filmet jeg dette, og jeg la først ikke merke til at hun helte champagne tilbake i flaska, skriver han på Instagram.

Se videoen øverst i saken.

- Overholder ikke våre kvalitetsstandarder

Kayumov satt på første klasse på flyturen til Dubai. Det er uklart hvor flyet tok av fra.

På flyselskapet Emirates sine nettsider beskriver de følgende goder dersom man er så heldig å sitte på første klasse:

«Når du flyr første klasse med oss, kan du nyte de beste viner og champagner fra vår kjeller. Len deg tilbake og la oss helle deg et glass når du ankommer.»

Videoen av champagnehellingen spres nå som ild i tørt gress på nett, og mange reagerer med avsky og beskriver hendelsen som «ekkelt».

Flyselskapet, som i april i år ble stemt fram som verdens beste flyselskap av TripAdvisors brukere, har nå ifølge avisa The Independent satt i gang en intern etterforskning av saken.

«Emirates streber alltid etter å gi service av øverste kvalitet. Handlingene i videoen overholder ikke våre kvalitetsstandarder. Vi etterforsker hendelsen.»

Mange teorier

I kommentarfelt på nett har det dukket opp flere ulike teorier på hvorfor flyverten gjorde som hun gjorde.

På videodelingstjenesten Reddit skriver en:

«Jeg er flyvert, og det jeg tror skjedde her er at verten sannsynligvis heller champagnen tilbake i flaska før flyet tar av, for så å kaste det etter avgang. Vi får ikke lov til å helle ting ut mens vi står på bakken. Å være flyvert handler om effektivisering.»

Også denne personen støtter forklaringa: «Flyverten heller ut en «skitten» drink i ei tom flaske for å dumpe den når hun får lov av selskapet, som i dette tilfellet er når flyet er kommet opp i en viss høyde.»

En annen tror det gjelder plassmangel:

«Dette er bare til søppelet. Flaskene må brukes som søppel på grunn av manglende steder å kaste ting i. De skal ikke gjenbruke drikken.»

... Eller noe så enkelt som:

«Hun kan ha gjort feil under hellingen, og heller derfor tilbake for å ikke kaste det.»

Andre lar seg likevel ikke overbevise av de mange, mulige forklaringene:

«Sir, skal det være noe spytt til champagnen?», skriver en.

«Ekkelt, en flott måte å spre sykdommer på», skriver en annen.

Flyselskapet har på sin side ikke kommet med en endelig forklaring i skrivende stund.

Flere skandaler

Det siste året har ulike hendelser ført til massiv kritikk av flere flyselskapers kundeservice. Ofte er en mobilvideo den utløsende faktoren for skandalenes utbredte oppmerksomhet.

I april i år ble en video av en politimann som trekker en mannlig passasjer ut av et overbooket United Airlines-fly før avgang fra Chicago publisert på sosiale medier, noe som førte til en storm av kritikk mot flyselskapet.

I mai rammet en skandale det amerikanske flyselskapet Delta. En barnefamilie ble kastet av flyet fordi den to år gamle sønnen satt i et barnesete, og ikke på fanget som flypersonalet ønsket.