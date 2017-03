Her hopper kidnappet 25-åring ut av mistenktes bil

(Dagbladet): I videoen over ser man en kvinne hoppe ut av bagasjerommet til en bil i fart. Ifølge politiet skal sjåføren ha stjålet eiendelene hennes og tvunget henne inn i bilen like før.

Det skriver flere internasjonale medier, blant dem nyhetskanalen ABC News og nyhetsbyrået Reuters.

Hendelsen skjedde tirsdag 14. mars i Birmingham, Alabama.

Tvang henne inn i bilen

Den 25 år gamle kvinnen skal ha fortalt politiet at hun var på vei til leiligheten sin, da en ukjent mann tilnærmet seg henne med et våpen og krevde penger.

Da kvinnen sa at hun ikke hadde penger på seg, tvang han henne inn i bilen sin, og inn i bagasjerommet. Dette sier politibetjent ved Birmingham politistasjon, Bryan Shelton, ifølge Reuters.

- Noe var galt

En time etter at den mistenkte hadde tvunget henne inn i bilen, stoppet han ved en bensinstasjon. Han gikk så inn for å prøve å ta ut penger med kvinnens bankkort. Etter flere mislykkede forsøk, gikk han bort til betjeningen for å spørre om hjelp.

- Det var noe som var feil, noe var på gang med ham. Det så ut som om han hadde en pistol i lommen, så jeg holdt et ekstra godt øye med ham, uttaler bensinstasjonens eier, Yosef Alsabah, til det lokale mediet WIAT.

Da den mistenkte forlot bensinstasjonen og begynte å kjøre videre, fulgte Alsabah med på ham gjennom vinduet. Da så han det urovekkende synet: En kvinne som åpnet bagasjerommet fra innsiden, og hoppet ned på bakken.

Det hele ble fanget opp av bensinstasjonens overvåkningskamera. Videoen kan du se øverst i saken.

- Jeg fikk henne inn og låste døra. Så ringte jeg politiet, forteller Alsabah.

Kvinnen skal ha unnsluppet kidnappingen med noen få skrammer, men ble kjørt til et sykehus like ved for en sjekk.

Gjerningsmannen skal fortsatt være på frifot.