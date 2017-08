Her kan det bli over 25 grader denne uka

(Dagbladet): - Vi har en skiftende værtype over hele landet. Alle får litt regn, men til forskjellige tider. Det vil bli noen gode perioder med sol mellom regnbygene, sier vakthavende meteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

Lokalt mye regn i #SognOgFjordane i kveld og i natt. Lettere vær først på mandagen 🤗før det kommer en ny runde med regnbyger 😩 pic.twitter.com/3ICwIopgSL — Meteorologene (@Meteorologene) August 6, 2017

For Østlandet melder han om forbigående litt varmere vær etter noen dager med regnbyger.

- Over 25 grader fredag

- Her vil det være usikkert med lavtrykk fram til onsdag og torsdag. Mot helga kan det komme en flik av varmluft over Østlandet. Fredag ser ut til å bli den varmeste dagen med over 25 varmegrader, sier Smits.

På Vestlandet har det vært veldig vått noen dager. Meteorolog John Smiths sier at det vil fortsette mandag, men så blir det tørrere utover i uka.

- Jeg ser at vestlendingene kan få noen gode dager med sol denne uka, men så kommer nedbøren igjen fra helga.

I Nord-Norge vil det komme lokale regnbyger de første dagene fram til midten av uka. Deretter ser værvarselet mer oppløftende ut. Mot helga vil det bli perioder med sol.

- Nedbør mot helga

I Trøndelag og Møre og Romsdal vil det bli regnbyger de første dagene. Onsdag og torsdag blir det opphold og litt sol. Godværet vil vare to til tre dager. Mot helga kommer nedbøren tilbake.

- Været varierer mye over hele landet. De fleste vil få noen solglimt enkelte dager, men vi ser ikke at noen vil få stabilt fint vær med mye sol. Det ligger et høytrykksområde over Russland, men det ser ut for å ligge stabilt og for langt øst til at vi vil få noen glede av det med det første.

- Vanskelig om sommeren

John Smits minner om at det er vanskelig å melde nøyaktig om når og hvor regnbygene treffer om sommeren.

- Vi har mye lokal nedbør og skyer som dannes og skyer som løses opp. Det er alltid vrient å få plassert nedbør om sommeren. Om vinteren er det mye enklere fordi vi har kraftigere og mer stabile lavtrykk som vi vet gir nedbør når de passerer.

Hetebølgen «Lucifer» herjer i Sør- og Øst-Europa. Så langt har to mennesker mistet livet, en i Romania og en i Polen.

Mange er brakt til sykehus for behandling av solstikk og andre varmerelaterte skader. Også til uka ventes det temperaturer rundt 40 grader mange steder.

Italienske myndigheter har sendt ut risikovarsel til 26 byer, inkludert Venezia og Roma, der mange av fontenene er stengt grunnet langvarig tørke, melder ABC.

Hardt rammet

Attraktive feriemål i Spania, Italia og Kroatia har vært hardt rammet av det varme været den siste uka. På den franske rivieraen er ikke varmegradene like hete, men også der har gradestokken bikket over 30 grader.

De varme solstrålene fra Sør-Europa ser ikke ut for å få noen som helst betydning for oss i Norge.

- Mitt beste råd er som alltid å følge med på værvarslingene fra dag til dag. Været vil skifte mellom regn og sol hele uka, sier vakthavende meteorolog John Smits.