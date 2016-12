Her kjører lastebilen inn i julemarkedet i Berlin

(Dagbladet): Mandag ble 12 mennesker drept og 49 skadd inn i et julemarked i Berlin. Dette da en lastebil kjørte inn på Breitscheidplatz.

Her viser en video hvordan lastebilen i høy fart kjører inn mot markedet. Kort tid etter begynner folk å løpe vekk i panikk.

I etterkant av angrepet har 24 år gamle Anis Amri blitt etterlyst i forbindelse med hendelsen.

Tyske mynigheter har gjennomført flere aksjoner for å finne tunisieren de siste dagene.

Dette etter at fingeravtrykkene hans, samt ID-papirer, ble funnet på døra til lastebilen.

Jakt på Amri

Flere politiaksjoner i hovedstaden knyttes til jakten på den mistenkte gjerningsmannen bak mandagens massakre.

Blant disse er en politirazzia mot en moské i sentrum av Berlin. Der brukte politiet sjokkgranater.

DPA melder også at spesialstyrker bevæpnet med automatvåpen gjennomsøkte et tog på T-banestasjonen Mehringdamm.

Dette søket var resultatløst.

Aksjonen mot moskéen kommer samme dag som Anis Amris slektninger gikk offentlig ut og ba ham om å overgi seg.

- Hvis broren min hører på meg, så vil jeg be ham om å overgi seg. Det ville vært en stor lettelse for familien vår, sier den mistenktes bror, Abdelkader Amri, ifølge BBC.

Aksjon i Sverige

Tidligere i dag skal også svensk politi ha utført en aksjon for å arrestere Amri.

Expressen erfarer at politiet hadde fått tips om at en passasjer på flyet lignet på 24-åringen, men det finnes ifølge avisa ingenting som tyder på at var den etterlyste tunisieren.

Aksjonen ble avsluttet rundt klokka 20.45.

- Ingen er pågrepet, og det finnes ingen mistanke om lovbrudd, sa Towe Hägg til Expressen.