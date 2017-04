(Dagbladet): En sjokkerende video av ei bestemor som kler seg ut som ei heks for å skremme barnebarnet sitt, er deler av bevisene som felte 51 år gamle Geneva Robinson til livstid i fengsel på torsdag, 13. april.

Hysterisk gråting

- Bestemor!, hører man det ene barnet rope, mens bestemora drar i barnet.

- Jeg skal ikke slå, bestemor. Jeg skal ikke være slem.

Man hører også andre barn skrike, og hunder som bjeffer.

- Å nei, kanskje hun tar hundene, sier barnet.

Bestemora, kledd som en heks, holder i barnet som tryglende sier «jeg skal være snill».

Se den urovekkende videoen øverst i saken. Vi advarer mot sterke scener.

I videoen hører man hysterisk gråting fra barnet, som virker livredd for sin egen bestemor. Og det med god grunn.

Tortur

Livstid i fengsel var ikke bare på grunn av måten hun skremte barn på.

Robinson er også dømt for å ha brent sitt sju år gamle barnebarn, ei jente, med sigaretter, for å slå henne, nekte henne mat, kutte henne, klype henne med tang, og for å ha tvunget henne til å sove ute sammen med hundene.

Hun skal også ha mishandlet et annet barn, men det er uklart om det også var et av barnebarna.

Under rettssaken sa hun seg skyldig i barnemishandling.

- Det er vår jobb å beskytte barn, de kan ikke beskytte seg selv. Det å ikke bare la være å beskytte dem, men å aktivt torturere og være voldelig mot disse barna er bare ..., sier Merydith Easter, aktor i saken, som tilsynelatende ikke finner et passende ord for å beskrive bestemoras handlinger.

Tre ganger livstid

Robinson fikk ikke bare livstid, men tre ganger livstid i fengsel. Hun var ikke alene i mishandlingen, en mann viser seg også i videoen.

- Bestemor er syk på grunn av deg. Gå til heksa!, hører man ham si.

Mannen, Joshua Granger, ble også dømt til livstid i fengsel for sin rolle i mishandlingen.

Det var i 2014 at Robinson ble mistenkt for å mishandle barnet. Da hadde hun tatt henne med til sykehuset, hvor hun hevdet at hun ikke klarte å kontrollere barnet. Robinson og kjæresten ble da arrestert for mishandling av jenta.

I 2014 nektet han for anklagene under et intervju med TV-kanalen KFOR.

- Hun kledde seg aldri ut som ei heks for å straffe noen av barna, sa han den gang.

På bedringens vei



Robinsons forsvarere argumenterte for at dommen var for streng, «fordi barnet ikke døde». De mente også at bestemoras handlinger var et resultat fra en barndom fylt med misbruk, noe som gjorde at hun ikke visste hvordan behandle barn.

Robinson skal ha tatt over omsorgen for sønnens fire barn, da de ikke skal ha hatt noe annet sted å være.

Men dommeren mente at bestemora har robbet jenta for sin uskyldighet og «gnist».

- Hun har merket dem for resten av livet, sa aktor Merydith Easter.

Ifølge lokalkontoret i Oklahoma til ABC News, KSWO, er barnebarnet på bedringens vei etter mishandlingen. Hun skal også ha skrevet et brev hvor hun tilgir bestemora si.