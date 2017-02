Her kommer Veireno-sjefen for å melde oppbud

(Dagbladet): Veireno-sjef Jonny Enger leverte i dag inn selskapets konkursbegjæring til Follo tingrett.

Han bekreftet tidligere i dag overfor Aftenposten at han ville begjære selskapet konkurs – nå er det altså gjort.

- Jeg vil ikke kommentere noe rundt dette nå, nå gjelder det å komme seg videre, sa Enger til Aftenposten.

På vei for å levere oppbudsbegjæringen i Follo tingrett i dag, ønsket ikke Veireno-sjefen, som selv eier 100 % av selskapet, å kommentere saken noe videre overfor Dagbladet.

- Jeg fatter ikke at det har noen interesse å møte opp her, sa en ordknapp Enger.

Manglet penger til lønn

Veireno-kassen er tom. I avtalen mellom Oslo kommune og Veireno går det frem at selskapet skylder de ansatte lønn for over 5,6 millioner kroner, penger Oslo kommune nå må betale de ansatte.

Oslo-byrådet varslet på en pressekonferanse søndag at de tar over søppeltømmingen i Oslo kommune etter at Enger tok kontakt i forrige uke og fortalte om økonomiske problemer i selskapet.

I dag gjorde altså Enger alvor av det varslede oppbudet, og troppet opp i Follo tingrett.

I samtale med resepsjonen fikk Enger opplyst at tingretten ved en konkursåpning vil oppnevne en bostyrer som håndterer saken videre også.

Follo tingrett ønsker ikke å gi Dagbladet innsyn i Engers begjæring.

- Den må dere eventuelt få fra selskapet, sier sentralbordet i dag. Enger har ikke heller ikke besvart Dagbladets henvendelser om oppbudet i etterkant av at han møtte i tingretten i dag.

Oppryddingen fortsetter

Dagbladet får opplyst fra tingretten at begjæringen fra Enger behandles nå, og at en beslutning i saken ventes i løpet av dagen.

Dermed settes et punktum for selskapets søppeleventyret som endte med et søppelmareritt: Over 30 000 søppelklager fra sinte Oslo-folk, 1728 tilfeller av mistede bygårdsnøkler og over 2000 brudd på arbeidsmiljøloven.

Når Veireno-sjefen nå kaster inn håndkledet, koker det rundt selskapet: