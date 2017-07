(Dagbladet): De selverklærte nynazistene som utgjør Den nordiske motstandsbevegelsen demonstrerte i Kristiansand sentrum lørdag.

Rundt 50-60 svensker, nordmenn og finner stilte seg opp med flagg, og delte ut flygeblader med overskriften «Knus homolobbyen».

MDG-politiker i Kristiansands bystyre, Mira Svartnes Thorsen, lot ikke det uvelkomne oppmøtet gå upåaktet hen.

- Jeg skulle til sentrum for å jobbe som frivillig på et triathlon. Så så jeg meldinger om at nynazister skulle til Kristiansand i stedet for Fredrikstad, og tenkte at jeg måtte gå ned for å se, forteller hun til Dagbladet.

Tok opp mobilkamera

Hun reagerte sterkt på det hun kaller en blokkering av nynazister, med lite rom for «vanlige» folk som ville bruke lørdagen sin i byen.

- Jeg bare tenker på alle vennene mine som kanskje har en fin lørdag, og så går de gjennom marken hvor det står 50-60 menn som signaliserer at de ikke er ønsket. Folk ble kvalme og syntes det var fryktelig ubehagelig å gå gjennom en slik flaggborg.

Hun bestemte seg for å ta opp mobilkameraet, og sende direkte til følgerne sine på Facebook. Der dokumenterte hun demonstrasjonen, og havnet i en konfrontasjon med talsmannen for Den nordiske motstandsbevegelsen, Per Öberg.

Se videoen øverst i saken.

- De pleier å ta bilder av folk, så da tenkte jeg at jeg også kunne filme dem. De prøver å spre frykt med et budskap av at de skal overvåke deg, og at de har deg i arkivet sitt. Det er en måte å true på.

Pedofili, andre verdenskrig og etnisk rensing

I videoen prøver Öberg å dele ut et flygeblad til Thorsen, noe som blir starten på en diskusjon om andre verdenskrig, pedofili og etnisk rensing.

- Jeg tenker at han argumenterer fra sitt ståsted, og det må en jo akseptere og møte. Men det som er forstyrrende og betenkelig, er at denne type holdninger lever og prøver å rekruttere folk.

Öberg sier blant annet at gassing av jøder er «en propagandaløgn», og at «de som går i Pride-tog» har grupperinger som vil legalisere pedofili.

Thorsen forteller at hun ikke ble nevneverdig overrasket over Öbergs utsagn.

- Det som jo er litt nytt er at de hermer etter alt-right bevegelsen og prøver å framstå som globalistmotstandere, og at de vil knuse homolobbyen. Det er en stor saus av konspirasjonsteorier blandet sammen i ett ikke-sammenhengende program, sier Thorsen.

- Kommer ikke noe godt ut av å spre hat

Den nordiske motstandsbevegelsens hovedmål er ifølge talsmann Öberg å «skape et nordisk territorium som er etnisk homogent.»

I videoen konfronterer hun Öberg, og spør om dette også gjelder barna til menn med thailandske koner.

- Vi må se på hvert tilfelle, svarer han da.

Öberg snakker også om hvordan «vi kommer til å få et totalt Bangladesh i Sverige om vi ikke gjør noe», noe som får Thorsen til å spørre om hvorfor de kommer til Kristiansand, om det er Sverige som er problemet.

- Denne helga var det her det skjedde, og da kommer vi hit.

Før Thorsen går videre forteller hun ham at «det ikke kommer noe godt ut av å stå her og spre hat».

- Nei, nei, nei, det er jo ikke hat, svarer han tilbake.

Videoen er i skrivende stund sett 70 00 ganger fra Thorsens Facebook-profil.

- Jeg har bare fått positive reaksjoner. Mitt inntrykk er at folk står samlet og unisont.

I videoen tar to demonstranter flere bilder av henne, og Thorsen forteller at gruppa har lagt ut en beskrivelse av henne på nettsidene deres.

Der står det følgende: «En svært emosjonell og tydeligvis forskrudd politiker skal også ha blitt ført bort av politi.»

- Det er ironisk når det er de som skriker høyest om fake news.

Motdemonstrasjon

I formiddag var hun med på en motdemonstrasjon sammen med 300 andre mennesker. Thorsen forteller at de ville ta tilbake til gatene.

- Jeg har hørt at ingen tok imot et eneste flygeblad fra dem lørdag. Til og med de som sympatiserer med Sverigedemokraterna og slikt sier at det å gå ut i gata for å fremme et budskap som bare går på hat støter folk fra seg.

Thorsen kjenner forfatter og skuespiller Ole Tellefsen, som ble ført bort av politiet i håndjern etter å ha nektet å flytte seg for demonstrantene.

- De slo på ham og sa stygge ting til han, slik at han skadet et ribbein. Han var tydelig, prinsippfast og et eksempel til etterfølgelse, sier Thorsen.

- Det er fint at de viser sitt sanne ansikt, og jeg syns det er veldig fint at folk er så tydelig på at de tar avstand fra det. Jeg vil sitere sesongavslutningen til «Skam», som sier at frykt sprer seg, men det gjør kjærlighet også.

Raser mot politiet

Thorsen mener at måten politiet taklet demonstrasjonen på var klanderverdig.

- Jeg håper dette aldri vil få gjenta seg. Politiet skylder sikkert på mannskapsmangel, men da måtte de ha innkalt beredskap. De kunne sørget for ro og orden, og trygghet for befolkningen. De vet at dette er folk med lav terskel for å bruke vold. Nå må noen i politiets ledelse faktisk vurdere om de er kompetente til den jobben de er satt til å gjøre, avslutter Thorsen.

Fungerende stabssjef Bård Austad ved Agder politidistrikt kaller dette for «en storm i et vannglass» i politisammenheng.

- Vi hadde ikke tilstrekkelig med ressurser til å kunne stanse demonstrasjonen på så kort tid, og på en slik måte at publikum ikke hadde kommet i fare for at det kunne oppstå en konflikt. Det var ingen skadde eller drepte, og vi kan ikke kalle inn flere folk på grunn av en meningsytring. Vi hadde nok mannskap for å holde kontroll, noe vi lyktes med, sier han til Dagbladet.

- Jeg skjønner at disse ytringene har vært ubehagelig for noen, men det hadde vært mye mer ubehagelig om politiet skulle startet et slag midt i Markens gate (hovedgata i Kristiansand sentrum. red.anm.), sier stabssjefen.