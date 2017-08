Her kunne du stå på sommer-ski i fjor

Heat may kill 150K Europeans a year by 2100 - study https://t.co/dHA2b4xqwW — RT (@RT_com) August 6, 2017

Hetebølgen «Lucifer» har i sommer ført til uvanlig høye temperaturer over mange land i Europa, som har opplevd storbranner, ekstremregn, flom, tørke og vær-relaterte katastrofer.

Noe som ikke har vært fullt så mye omtalt, er effektene sommerens ekstrem-varme har hatt på de italienske alpene.

Snøløse alper

Nyhetsbyrået Reuters har publisert en dronevideo som viser et område som tidligere har vært et eldorado for ski-elskere om sommeren.

Nesten 3000 meter over havet ser du Stelvio-isbreen, som har vært et av Europas viktigste sommer-skisted: I dag er det stengte skiheiser, grå granitt, is og snøflekker så langt øyet kan se. Webkameraene til Passo dello Stelvia viser det samme: Bakker nærmest blottet for snø.

- Europa har hatt en hetebølge i en ukes tid, med temperaturer på over 40 grader over store områder. Det har vært varmt både dag og natt, og at det har effekt i de italienske alpene, tror jeg gjerne, sier Vibeke Thyness, meteorolog ved Meteorologisk Institutt.

Hetebølgen 2017

Varme sommere og hetebølger kommer fra tid til annen. Men i Sør- og Midt-Europa har sommeren 2017 vært varmere enn de forutgående.

- Dette vil bli noe vi refererer til: Hetebølgen i 2017. Temperaturen har gått opp globalt, og når temperaturen generelt blir varmere, blir også hetebølgene varmere, sier Thyness.

Hellas, Kroatia, Italia, Slovenia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Ungarn, Frankrike og Spania har opplevd varmerekorder, alle med temperaturer over 40 grader.

Nettstedet Meteoalarm viser at disse landene har hatt så unormale og høye sommertemperaturer, at de har fått fargen rød: Da er «været veldig farlig», og innbyggerne må følge myndighetenes råd for å unngå fare.

Blir ikke nedkjølt

Men hvorfor påvirker et par graders temperaturøkning så voldsomt?

- Kroppstemperaturen vår er på 37 grader, og når lufta er varmere, blir du ikke kjølt ned når det blåser. Vi får ikke naturlig luftavkjøling, og hvis du åpner bilvinduet, blir alt bare varmere, forklarer meteorologen, og fortsetter:

- Heldigvis ser varmen til å begynne og avta nå, og temperaturene lenger sør ser ut til å gå ned til vanlige sommertemperaturer.

Italiensk alarm

Italia er det landet som synes å være verst rammet i sommermånedene, ifølge Meteoalarm. Det er ikke bare landets sommerski-sentre som sliter. Italienske vinprodusenter har startet drueinnhøstingen allerede, på grunn av den ekstreme varmen. Dette er flere uker tidligere enn vanlig, melder The Telegraph.

26 byer over hele Italia, inkludert Roma og Palermo, har såkalt rød alarm:

«Rød alarm indikerer unntakstilstand med mulige negative effekter på vanlige folks helse. Ikke bare for eldre, små barn og folk med kroniske sykdommer», sier det italienske helsedepartementet i en uttalelse.

Frykter massedødsfall

Forskere advarer om at framtidige år med ekstrem hete kan drepe 152 000 mennesker i året fra år 2100 og framover, melder RT. Det er vær-relaterte katastrofer som hetebølger, ekstremkulde, voldsomme branner, tørke, stormer og flom som vil føre til dødsfallene, ifølge forskere, som publiserte funnene sine i det prestisjefylle magasinet The Lancet.

- Vi har funnet ut at vær-relaterte katastrofer kan påvirke rundt to-tredjedeler av den europeiske befolkningen årlig fra år 2100, skriver forskerne i The Lancet.