Her ligger London-angriperen på en båre etter å ha blitt skutt. På bakken ligger to kniver

LONDON / OSLO (Dagbladet): Hjertet av det politiske Storbritannia ble i ettermiddag rammet av terror. På Westminster-brua ved det britiske parlamentet kjørte det politiet mener er én angriper over en rekke personer.

Deretter kom angriperen seg inn på parlamentsområdet. Med kniv gikk han til angrep på en politimann.

Fire er bekreftet drept. Inkludert politimannen som ble utsatt for knivangrepet og angriperen selv, som ble skutt av politiet. 20 personer skal være skadet.

Kniver på bakken

På et bilde fra innsiden av parlamentsområdet - som er inngjerdet - tatt kort tid etter hendelsen, ser man en mann ligge på en båre. Det skal være angriperen, som ble skutt i overkroppen. På det aktuelle bildet står det en rekke politifolk og ambulansearbeidere rundt ham.

På bakken ved båren ligger det to kniver. Hvorvidt det er disse som ble brukt til å angripe politimannen, er uklart.

Hvem angriperen er, vet man ennå ikke.

Tre åsteder

Det er snakk om tre åsteder. Westminster-brua, like ved porten til parlamentet og inne på gårdsplassen til selve parlamentet. Ifølge Sky News ble minst ti personer kjørt ned på brua, mens det også skal være skadde ved porten.

Først ble flere skadd etter at en bil kjørte over flere mennesker på Westminster-brua.

Bilen krasjet nær parlamentet før en mann væpnet med kniv angrep politiet. Han skal ha angrepet en av de væpnede vaktene utenfor parlamentet.

Det skal bare dreie seg om én angriper, ifølge London-politiet, men de utelukker foreløpig ingenting.

Katastrofale skader

Bilen med angriperen skadet tre politifolk i tillegg til de sivile fotgjengerne som gikk på Westminister-brua.

Politimannen som ble angrepet med kniv skal selv ha vært bevæpnet, ifølge London-politiets terroravdeling.

Assisterende inspektør Mark Rowley i London-politiet forklarte under en pressekonferanse i kveld at folk i London vil se økt polititilstedeværelse i de kommende dagene.

Ambulansetjenesten i London bekreftet at de har behandlet minst ti personer på Westminster-brua, som er et svært populært turistmål. Franske myndigheter melder at tre franske studenter er blant de skadde.

- Dette er en dag vi planlegger for, men håper aldri skjer, sa assisterende inspektør Mark Rowley i London-politiet.

En lege ved St Thomas-sykehuset har beskrevet at flere har «katastrofale» skader.

Sky News' kilder melder at den samme angrepsmannen kjørte over folk på brua før han kjørte til parlamentet, knivstakk en politimann og så ble skutt.

Stor politiaksjon

En stor politiaksjon med væpnede styrker pågår utenfor parlamentet, store deler av området rundt er avsperret.

- Det er helikoptere i lufta, politibiler og ambulanser over alt og ganske kaotisk rundt her, sier Dagbladets fotograf, Hans Arne Vedlog, som befinner seg like ved åstedet for terroraksjonen.

- Det er sperringer omtrent 600 meter unna selve parlamentet. Folk haster bort i fra området og det er ikke så mange skuelystne. Dette har nok satt en støkk i folk, sier Vedlog på telefon fra London sentrum.

Angrepet skjer nøyaktig ett år etter at 35 ofre ble drept i et terrorangrep i Brussel.