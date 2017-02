Her løsner et isfjell på størrelse med Manhattan fra bre i Antarktis

(Dagbladet): Et isfjell med et areal sammenliknbart med Manhattan har nylig løsnet fra isbreen Pine Island i Antarktis, og flyter nå rundt i Sørishavet. Det viser bilder fra Den amerikanske romfartsorganisasjonen, Nasa.

Bildene, tatt av satellitten Landsat 8, skriver seg fra slutten av januar, men funnet ble først denne uka offentliggjort. Isfjellet som nå flyter rundt i sørishavet, er mellom 1 og 2 kilometer på tvers.

Forskere sier slike store kalvinger, dvs. avbrytninger av is fra breer, vil skje stadig hyppigere framover, og at de er resultat av stadig varmere havvann. Det igjen vil sette fart i havnivåstigningen.

Enorme kalvinger

Pine Island-breen ligger vest på sørpolkontinentet og er del av den enorme ismassen Den vestantarktiske iskappe. Breen har flere ganger de siste åra hatt flere store kalvinger; i juli 2015 løsnet et isfjell på 583 kvadratkilometer - større enn Oslo kommunes areal. Det skjedde etter at en sprekk på 30 kilometer utviklet seg.

Den nylige kalvingen er betraktelig mindre, og Ian Howat, glasiolog (isbreforsker) ved Ohio State University kaller begivenheten et «etterskjelv etter den mye større hendelsen».

- Det er tydelig svakheter i iskappa - like innenfor sprekken som forårsaket kalvingen i 2015 - som forårsaker disse mindre bruddene, sier forskeren.

Selv om det nye isfjellet er relativt lite, setter kalvingen søkelyset på en foruroligende utvikling: Pine Island-breen blir stadig mer ustabil, og dette i sin tur forteller oss noe om tilstanden til hele den vestantarktiske iskappe.

Graves ut

Pine Island-breen ender i et flytende islag som støtter opp under resten av breen, som ligger på land. Glasiolog Howat forklarer at det eksisterer flere sprekker i breen noen kilometer inn fra iskanten, og at breen brekker opp fra innsiden. Det vil gi flere hyppige kalvinger framover.

- Slik «hurtigkalving» synes å være uvanlig for denne breen, sier forskeren.

Han forklarer videre at isbreen, som ligger på grunnfjell, har svære sprekker i midten av iskappa, som blir gravd ut av stadig varmere havvann. Dette ble først beskrevet i en studie fra 2013.

Samme tendens ser forskerne også andre steder - andre breer med flytende iskapper i Antarktis, og bl.a. på Grønland og i Canada, smelter stadig fortere.

Trekker seg tilbake

Denne smeltingen, som altså skyldes varmt havvann som flyter inn under breen, går ut over stabiliteten til isen lenger inne på land - og breen flyter dermed raskere mot havet, der den bidrar til havnivåstigning.

I tillegg trekker iskanten seg stadig lenger inn mot punktet der isen begynner å flyte. Pine Island-breen har en av de raskeste tilbaketrekningene forskerne vet om.

Alt dette kan ende i at den vestantarktiske iskappe går mot en uunngåelig kollaps. Dette kan til slutt forårsake at havnivået stiger over en meter innen 2100, og mye mer etter det, viser en nylig studie publisert i tidsskriftet Nature.

Ifølge studien vil havnivået stige med hele 15 meter innen 2500, dersom den vestantarktiske iskappe smelter. Dette vil gjøre store deler av kysten i hele verden ubeboelig.

Forskerne forventer flere store kalvinger i nær framtid, og særlig isbremmen Larsen C, på Den antarktiske halvøy, holdes under nær oppsikt; bremmen er i ferd med å gå i oppløsning, og isfjellet som forventes å brekke av, vil trolig bli et av de største noensinne.