Her møter Jens Stoltenberg Donald Trump for første gang

WASHINGTON / OSLO (Dagbladet): Donald Trump tok i dag mot Natos generalsekretær og tidligere statsminister Jens Stoltenberg i Det hvite hus i Washington.

USAs president Donald Trump smilte da han tok imot Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, for første gang i Det ovale kontor i Det hvite hus. De to håndhilste kort, men sa ikke noe til Dagbladet og annen presse før møtet startet. Etter 20 sekunder ble fotografene sendt ut av rommet.

Nato-utgifter

På forhånd sa Stoltenberg til Dagbladet at tre saker var viktigst for ham å diskutere med Trump: Han mener NATO kan bidra mer til å bekjempe terror. Han vil at Natos medlemsland skal fordele byrdene mer rettferdig. Og han er opptatt av forholdet til Russland.

Stoltenberg ble tatt imot i det ovale kontor klokka 21.00 norsk tid.

Møter kommer etter at Donald Trump en rekke ganger i valgkampen har kritisert en rekke Nato-land for å ikke sette av to prosent av statsbudsjettet til forsvarsutgifter, slik Nato-landene skal ha et mål om.

Stoltenberg har nærmet seg Trumps standpunkt i saken, og sagt at flere enn USA må ta ansvar i alliansen.

Nato-utgiftene vil bli svært sentralt tema i møte mellom dem to.

Etter planen skal de to holde en pressekonferanse sammen klokka 22.00 i kveld.

Forberedt

- Har du tatt imot noen råd fra andre statsledere i Nato, som har møtt Trump allerede? spurte Dagbladet Nato-generalsekretæren i går.

- Nei, jeg har ikke tatt imot noen spesielle råd. Det å forberede seg til dette møtet, er som å forberede seg til andre møter med tidligere amerikanske presidenter. Det handler om å gå gjennom dagsordenen vi skal drøfte, sier Stoltenberg til Dagbladet.

Han avviser at det er annerledes å forholde seg til en president som har vist seg som svært uforutsigbar. I lang tid har Trump vært svært negativ til at USA skulle blande seg inn i borgerkrigen i Syria, men i forrige uke snudde han plutselig og beordret et bombeangrep.

Det tredje viktige temaet er forholdet til Russland. Mens Stoltenberg besøker Trump, er Tillerson på besøk i Russland.

- Jeg tror veldig på ideen om dialog og forsvar. Vi må ha en sterk forsvarsallianse og samtidig politisk dialog med Russland, sier Stoltenberg.

