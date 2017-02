Her møter Jensen Cappelen etter innbrudd i hasjlager. - Sa han skulle rydde opp

(Dagbladet): 10. desember 2013. En champagnefarget BMW X3 kommer kjørende ned Platous gate på Grønland og stopper ved Kiwi-butikken på Grønland.

Klokka 10.29 kommer en mann med mørkt hør, svart jakke og blå dongeribukser til syne. I politirapporten fra den hemmelige spaningen gjennomført under «Operasjon Silent» framgår det: «En mann, gjenkjent av politiet som Eirik Jensen» er observert.

Cappelen kjører en runde rundt kvartalet, og klokka 10.37 går Eirik Jensen ut av BMW X3-en og inn på Kiwi-butikken. Kort tid etter kjører Cappelen fra stedet.

- Jeg får vondt i magen

Politispaneren som filmet dette fra lang avstand, som lenge hadde mistenkt Jensen for å drive med urent spill, vitnet i retten onsdag.

- Jeg ser at Jensen går inn i bilen til Cappelen - på ganske lang avstand, men jeg tar bilder og bilen kjører. Når jeg sitter der, så vet jeg ikke hvem det er, men når jeg får zoomet inn så ser jeg at det er Jensen.

- Da får jeg en uvel følelse, jeg får vondt i magen, også blir jeg litt kvalm. Det tror jeg er fordi det ikke var ventet, det kom overraskende på meg. Jeg hadde helt andre forventinger til hvem det kunne være, sier spaneren, som trodde han så etter en pakistaner, ettersom et telefonnummer Cappelen hadde kommunisert med var registrert på en utvandret utenlandsk person.

Jensen er nå, etter en lang etterforskning av kontakten mellom ham og Cappelen, tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet. Han nekter straffskyld. Han forklarer at kontakten mellom ham og Cappelen var et kilde-/informantforhold.

Kaos i nettverket

Spesialenheten mener Jensen bidro til å redusere risikoen rundt Cappelens hasjvirksomhet ved å varsle ham om forhold som var til nytte for hasjbaronens virksomhet. Dette spesielt på SMS-er skrevet i kodespråk. Cappelen erkjenner skyld for hele tiltalen og er påtalemyndighetens kronvitne.

19. desember, samme dag som Cappelen ble pågrepet på kvelden, spanet «Operasjon Silent» både på Eirik Jensen og Cappelen.

Da hadde det herjet kaos i Cappelens nettverk i over et døgn. Natt til 18. desember hadde politiet brutt seg inn i Cappelens hasjlager på Røa.

110 kilo hasj og 68 850 kroner i kontanter var borte. Cappelen mistenkte at en mann, som også har vitnet i retten, hadde gjort innbruddet.

- Jeg blir helt satt ut og kontakter Eirik med en gang. Jeg fikk helt panikk med en gang og ba om et møte, sa Cappelen under sin forklaring i retten.

Nytt møte

Dagen etter hasjinnbruddet møtte Cappelen omkring hele hasjligaen - både «Rørleggeren», «Øst», «Brusselgeren», «Cruise» og «Opak». 19. desember møtte Cappelen også Jensen. Cappelen har forklart at han ønsket at Jensen skulle rydde opp i situasjonen.

- Jensen sa han skulle sjekke ut hva han kunne vite. Vi ble enige om at jeg skulle finne ut det jeg kan. Det viktigste var at det ikke var politiet, og det trodde ikke jeg. Jeg tror Eirik var litt usikker og ba meg ha litt kontroll på rørleggeren og forsikre meg om at han ikke hadde tatt det selv, sa Cappelen under sin forklaring.

Klokka 10.40 stopper Cappelen utenfor Kiwi, og Jensen setter seg inn på passasjersiden foran i bilen. Cappelen kjørte i retning Gamlebyen og opp til den gamle sjømannsskolen på Ekeberg, og videre opp Kongsveien.

Klokka 10.49 snur bilen ved Holtet på Ekeberg og kjører tilbake til Platous gate på Grønland. Cappelen stopper ved Kiwi og holder motoren i gang klokka 10.55.

Klokka 10.57 går Jensen ut av passasjersetet og tilbake mot Politihuset.

Hva hadde Jensen i hånda?

Av spaningsrapporten går det fram at Jensen holdt noe hvitt på størrelse med en notisblokk i sin høyre hånd da han gikk ut av bilen. «Han tok det hvite over sin venstre hånd før han igjen tok det i sin høyre hånd mens han gikk.»

I retten forklarte spaneren at Jensen hadde to hvite gjenstander da han gikk ut av bilen.

Jensens forsvarer, Arild Holden, spurte politispaneren i retten i dag om det var notisblokka han hadde med seg inn i bilen, han også kom ut med.

- Han hadde noe i hånda. Samtidig la han noe i jakkelomma på venstre side, svarte spaneren.

Lån?

Tidligere i rettssaken har det vært et tema at Jensen i dette møtet fikk tilbakebetaling for et lån.

Det ble funnet 34 800 kroner i en vegg i Jensens garasje på Skarnes i Hedmark. Disse pengene pekte Jensen ut for politiet.

- Hvor kom pengene fra? lurte aktor Kristine Schilling på under utspørringen av Jensen.

- De kom fra Cappelen. I utgangspunktet er det tilbakebetaling av noen penger som var et lån. Det relaterer seg til en reparasjon av en BMW, svarte Jensen.

- Cappelen hadde tydeligvis dårlig økonomi en periode. Bilen er finansiert i en periode med et lån fra en person jeg ikke kjenner personlig. Bilen ble en utgiftspost og han tapte mye penger, sier Jensen, som så forteller om en episode han ble overrasket over.

- Det som var planen, som han fortalte meg, var å kjøre bilen til Nederland og melde den stjålet og tapt og få ut forsikringssummen.

- Da ble jeg satt ut. Det er jo ganske spesielt at han forteller meg om planene for å lure et forsikringsselskap for en million kroner.

- Jeg sa: «Jeg kan ikke vite om planene dine for å få bilen stjålet. Du må legge den ut på finn.no.» Det ble klart at det var noe galt med girkassa. Cappelen forklarte at han ikke hadde penger til den reparasjonen, sa Jensen, som ikke husker detaljene 19. desember.

- Endret forklaring

Jensen har i avhørt forklart at han aldri har gitt noe til Cappelen og aldri mottatt noe fra Cappelen, ifølge Spesialenheten.

- Hvorfor endret du forklaring om dette? spurte Schilling fra Spesialenheten.

- Jeg ville spille med åpne kort. Det er ikke det samme som dere legger i mottatt, det er tilbakebetaling av et lån. Det er antagelig det dummeste jeg har gjort, men den smellen må jeg bare ta, svarte Jensen.

Bestrider pengeoverlevering

Denne uken sa Arild Holden, Jensens forsvarer, at deres side bestred at det var en pengeoverlevering. Cappelen har sagt at han ikke hadde behov for å låne penger av Jensen. Cappelen hevder Jensen her fikk betaling for samarbeidet dem imellom.

Holden lurte også på om Jensen kan ha revet av øverste arket på ei notisblokk, og om det var derfor han hadde noe hvitt i begge hendene.

- Det hvite kan være hva som helst, svarte spaneren i retten.

Det framgår ikke av spaningsrapporten at Jensen har noe hvitt i begge hendene. Dette var noe spaneren la til i sin forklaring etter å ha sett videoen av spaningen, som også ble vist i retten i dag. Der ser man at Jensen har noe hvitt i begge hender etter at han forlater Cappelens bil.

Siden 1998

Spaneren fortalte i retten at han lenge hadde hatt mistanker om Jensen.

- Fra min karriere har jeg siden 1998 levd med mistanken om at det har vært et usunt forhold mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen, sa spaningslederen, som forteller at han ble ferdig utdannet politibetjent i 1997, og at han i 1998 ble en del av spaningsgruppa i Asker og Bærum-politiet.

Spanet i 2000

Han fortale at de første antakelsene han hadde angående Jensen, var basert på opplysninger fra kollegaer.

- Tidlig i 1999 fikk jeg høre at kontakten deres ikke var bra, med tanke på at Jensen kanskje lakk informasjon og holdt en beskyttende hånd over Cappelen, sa spaningslederen, som sier at han året etter fikk bekreftet denne mistanken ytterligere.

- I 2000 var vi rimelig sikre på at Cappelen var en betydelig aktør i innførselen av narkotika, så vi forsøkte å lage en sak mot ham. Vi hadde spaning mot ham, og følte det gikk ganske greit, til en dag vi fulgte ham til Oslo. Der stoppa han på Grønland og en person fra politihuset og satte seg i bilen hans.

- Cappelen ringte sjefen

- Bilen kjørte til Ekeberg, og stod der ei stund, før den kjørte tilbake til Grønland og personen ble sluppet av, sa spaningslederen.

Han fortalte at han filmet dette møtet, men at det var på så lang avstand at han ikke med det blotte øyet kunne se hvem som hadde gått inn og ut av bilen.

- Etter at personen var blitt sluppet av ved politihuset kjørte Cappelen videre opp mot Kirkerista. Der stoppet bilen, og ble stående. Etter litt ringer Kjetil Thue (hans daværende sjef) meg. Han virket sint, ba meg pakke sammen og komme meg tilbake. Jeg skjønte ingenting, sa spaningslederen.

Han forklarte at han gjode som han fikk beskjed om, og dro tilbake til politikontoret. Der fortalte hans daværende sjef ham at Gjermund Cappelen hadde ringt ham personlig og spurt hvorfor politiet «spanet på ham, lå bak ham og prøvde å ta ham».