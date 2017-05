Her møter mamma lille Eva som er født uten hjerne: - Noens liv er verdt den sjansen

(Dagbladet): Ekteparet Keri og Royce Young fra Oklahoma City i USA har rørt mange mennesker med sin sterke historie.

For to uker siden ble paret foreldre til Eva Grace Young. Den lille jenta ble født uten hjerne, og døde like etter fødselen.

Ville hjelpe andre

Foreldrene ble informert om barnets tilstand allerede i februar, men til tross for den store sorgen valgte moren likevel å gjennomføre hele svangerskapet for å donere bort organene til andre nyfødte barn, skriver The Independent.

Foreldrene har vært åpne om valget på sine offentlige Facebook-profiler.

- Jeg var en tilskuer til mitt eget liv, og så en superhelt finne sine superkrefter. Idet som bokstavelig talt var det verste øyeblikket i hennes liv, å finne ut at babyen hennes skulle dø, tok det henne mindre enn ett minutt å tenke på noen andre og hvordan hun kunne hjelpe, skrev faren Royce Young på Facebook etter at moren tok avgjørelsen om å fortsette svangerskapet for å donere bort barnets organer.

Uttrykker takknemlighet

Datteren Eva ble født 17. april, og døde samme dag.

- I går sa vi hallo og farvel til våre kjære Eva. Hun var så perfekt på sin måte, skrev moren Keri Young på Facebook dagen etter fødselen.

Tusenvis av mennesker har kommentert og delt Facebook-statusen hvor de uttrykker både sorg og takknemlighet til paret.

- Du og din familie viser et fantastisk mot og godhet. Jeg berømmer deres uselviskhet, og håper dere finner trøst i alle velsignelsene dere får, kommenterer en.

- Du er en fantastisk og inspirerende kvinne. Gud velsigne deg for din uselviske handling, skriver en annen.

Øyedonasjon

I et blogginnlegg, som ble publisert 27. april, skriver faren Royce Young at Evas organer dessverre ikke var i stand til å doneres bort, men at begge øynene hennes ble det.

- Jeg hadde håpet vi kunne donere bort nyrene eller leveren til Eva, og at hun ville redde et annet liv. Hun redder ikke et annet liv direkte slik jeg hadde drømt om, men hun vil forandre et liv. Vi visste hele tiden at det bare var en liten sjanse for organtransplantasjon, men vi ville ta den sjansen. Noen sitt liv er verdt den sjansen. På noen måter, er jeg likevel mer glad for at øynene hennes lever videre. Jeg tenker på at jeg en dag vil se inn i de øynene, og at hennes øyne vil se sin mor, far og bror, skriver Royce Young.