Her møtes de for første gang

(Dagbladet): Donald Trump og hans russiske kollega Vladimir Putin har for første gang truffet hverandre ansikt til ansikt.

De to presidentene håndhilste da de traff hverandre fredag, opplyser den russiske regjeringen.

Senere på dagen skal de to ha et eget møte, og på Twitter skriver Trump at han ser frem til dette.

Putin talsmann Dmitry Peskov bekrefter at også den russiske presidenten ser fram til møtet, som finner sted på ettermiddagen.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA🇺🇸 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. juli 2017

Det er knyttet stor spenning til hvordan kjemien mellom lederne for de to stormaktene kommer til å være. Kroppsspråket deres blir en pekepinn og vil trolig bli analysert ned til minste detalj, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Både før og etter at han ble valgt til president, er Trump blitt anklaget for å være for lite kritisk til Russland og Putin.

Torsdag gikk Trump hardt ut mot Russland – noe han ikke har pleid å gjøre tidligere.

- Vi oppfordrer Russland til å avslutte sine destabiliserende aktiviteter i Ukraina og andre steder, og ikke støtte fiendtlige regimer – inkludert Syria og Iran – men i stedet slutte seg til ansvarlige stater i vår kamp mot felles fiender i forsvar av selve sivilisasjonen, sa han i en tale i Polens hovedstad Warszawa, skriver NTB.

Dropper klimediskusjon

Tidligere i dag ble det kjent at Trump dropper klimadiskusjonen under G20-møtet, for å møte Putin.

Les også: En løgner og en luring

Diplomater forteller at USA lenge heller ikke deltok aktivt i forhandlingene om hva slutterklæringen fra G20-toppmøtet skal si om klimapolitikk.

Grunnen er at Trump ventet lenge med å bestemme seg for hva han skulle gjøre med Parisavtalen.

Les også: I dag skal Putin og Trump møtes for første gang

Trump og Merkel

Et annet møte det knyttes stor spenning til, er møte mellom Trump og Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Det første møtet i Det hvite hus var alt annet enn hjertelig, og møtet illustrerer motsetningene mellom USA under Trump og Europa.

- Vi europeere må virkelig ta skjebnen i våre egne hender, uttalte Merkel etter at Trump har trukket USA ut av Paris-avtalen og vil ta USA i en proteksjonistisk retning.

G20-møte G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU

De 19 statene er: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA

G20 har ingen formell beslutningsmyndighet. Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre