Her nærmer flammene seg den kroatiske feriebyen: - Folk spylte vann på husene sine

(Dagbladet): I to dager har kroatiske brannmenn kjempet mot skogbrann ved Adriaterhavet. Reuters skriver at flammene har forårsaket store skader rundt storbyen Split, og at flere landsbyer er evakuert.

- Jeg så flammene, kanskje fem hundre meter unna, forteller Øyvind Hagen til Dagbladet.

Spylte vann

Han er en av flere nordmenn som i dag forlot småstedet Selak

Bergenseren sier at han fikk beskjed om å dra, før han skaffet transport til venner som befant seg på stranda.

Totalt var de elleve stykker som reiste den rundt ti minutter lange turen inn mot Split. Dette mens flammene stadig vant terreng.

- Det var mye trafikk, og vi så folk som spylte vann rundt husene sine for å hindre brannen. Det blåste ganske kraftig, og flammene spredde seg på kort tid i retning byen, sier Hagen.

Ubehagelig situasjon

Nå befinner seks av de evakuerte seg i en leilighet i Split.

- Resten er på hoteller inne i sentrum. Der prøver de å finne seg andre steder å bo, forteller Hagen om en situasjon flere opplevde som skremmende.

- Jeg fryktet ikke for livet, men samtidig er det ikke trygt å puste inn den røyken, sier Øyvind Hagen til Dagbladet.

Satte hæren i sving

Hagen reiser hjem igjen i morgen, og Dagbladet erfarer at flere andre nordmenn er påvirket av brannen.

På en e-post skriver UD følgende om situasjonen:

«Nordmenn i området oppfordres til å holde seg orientert via lokale myndigheter og medier samt følge deres råd og anbefalinger.

UD oppfordrer nordmenn som oppholder seg i området til å kontakte sitt reisebyrå, eventuelt også reiseforsikringsselskap samt pårørende i Norge som kan være bekymret for dem.

UD oppfordrer nordmenn som er i området til å registrere sitt opphold på www.reiseregistrering.no.»

Montenegro ber om hjelp

Reuters skrev tidligere dag at over 400 brannmenn er innkalt for å stoppe skogbrannenes framdrift. Samtidig fortalte forsvarsminister Damir Krsticevic at omkring 100 soldater evakuerte Zrnovica, øst for Split.

I tillegg er mange andre mindre byer truet av flammene.

Nabolandet Montenegro er i en lignende situasjon.

Der har myndighetene bedt om internasjonal hjelp grunnet knusktørre forhold. Disse gjør brannmennenes jobb svært vanskelig.

- Vår kapasitet strekker ikke til for å stoppe en så stor brann, sier Stevan Katic, leder for de lokale myndighetene i regionen Herceg Novi, ifølge ABC News.