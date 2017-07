Her pågripes mistenkte høyreekstreme på svenskegrensa - nå er 18 svensker bortvist fra Norge

(Dagbladet): Politiet har siden fredag pågrepet totalt 18 svensker som er mistenkt for å delta i en demonstrasjon i Kristiansand. Alle vil bli bortvist fra norsk territorium.

- 14 av dem ble arrestert i Østfold fredag kveld, mens fire ble arrestert i Vestfold. De har stykkevis blitt løslatt fra arresten i løpet av lørdag kveld. De har blitt kjørt til grensa på Svinesund etter en så kalt utreisekontroll, sier Villy Meier, operasjonsleder i Øst politidistrikt til Dagbladet.

Ble stoppet på grensa

Politiet opplyser til Aftonbladet, som først omtalte saken, at totalt 19 personer ble pågrepet, hvorav 18 er svensker.

Politiet beslagla blant annet pepperspray, slåsshansker og kniver fra flere av dem, opplyser politiet til avisa.

Fredag kveld ble Dagbladet vitne til at en svenskregistrert Volvo med fire unge menn ble stoppet av politiet på grenseovergangen ved Ørje i Østfold. Mennene ble påsatt håndjern og ført i en av politiets biler. De ble seinere satt i arresten - og de er blant dem som nå er bortvist fra norsk territorium. Det bekrefter politiet til Dagbladet natt til søndag.

Operasjonsleder Meier sier at mennene ble stoppet tilfeldig ved grensekontrollen fredag kveld.

Demonstrerte i Kristiansand

Etter planen skulle nynazistene gjennomføre en demonstrasjon i Fredrikstad, men på grunn av den økte beredskapen i Østfold, endte de opp i Kristiansand isteden.

En høyreekstrem gruppering som kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen, demonstrerte i Kristiansand sentrum lørdag ettermiddag. Der møtte de opp med sine grønne og hvite flagg.

Gruppa er selverklærte nynazister og det var svensker, nordmenn og finner blant demonstrantene.

60 til 70 demonstranter

Demonstrantene hadde ikke søkt om tillatelse til å holde demonstrasjon i sørlandsbyen.

- Markeringen besto av 60 til 70 demonstranter, hvor de alle fleste var tilreisende fra Sverige, Finland og andre steder i Norge, sier stabssjef Bård Austad i Agder-politiet til NTB.

Politiet var mannsterkt til stede, men bortsett fra et par bortvisninger, fant ikke politiet det nødvendig å gripe ytterligere inn, skriver NTB.

Til Fædrelandsvennen sier politiet at de ikke ønsket å stanse demonstrasjonen fordi de fryktet at situasjonen skulle eskalere. Avisa skriver videre at de ikke fikk svar av bevegelsens leder, Haakon Forwald, om hvorfor de ønsket å holde demonstrasjonen.