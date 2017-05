Her planter studenten (20) en hjemmelaget bombe på undergrunnsstasjonen i London: - En Halloween-spøk

(Dagbladet): En 20 år gammel mann er blitt funnet skyldig i å forsøke å gjøre «maksimal skade», etter at han lagde en hjemmelaget bombe og etterlot den på et undergrunnstog i London.

Hendelsen skjedde 20. oktober i fjor, på Jubilee-linja, da den skyldige var nitten år gammel.

Observante passasjerer informerte sjåføren, som innså at den inneholdt eksplosiver. Bomben eksploderte aldri.

Den nå 20 år gamle mannen innrømmer å ha laget bomben, men hevder at det hele var en Halloween-spøk.

Se den unge mannen plante en bombe i videoen øverst i saken.

- Ingen jihadist

Den tidligere altergutten skal ifølge BBC ha bygget bomben etter en oppskrift fra al-Qaida.

Central Criminal Court i London ble fortalt at studenten, som skal ha en autismespekterforstyrrelse, lenge har vært interessert i våpen og bomber.

Under rettssaken skal advokaten hans ha sagt at klienten ikke var en hatefull jihadist, og at han aldri mente å skade noen. Likevel, etter bare to timer, fant juryen ham skyldig i å lage en eksplosiv gjenstand med hensikt i å sette liv i fare.

Han ble ikke dømt under terrorloven, da det ikke var nok bevis for at forbrytelsen var politisk motivert.

En interesse siden barndommen

Ifølge BBC ble juryen fortalt at mannen hadde vist en interesse for islam, og at han mente religionen var «sannere» enn kristendommen.

- Han praktiserte ikke islam, selv om han leste Koranen og noen ganger ba om morgenen. Men han var ikke ekstrem, sa advokatene i retten.

I retten kom det også fram at han hadde vært interessert i å lage bomber siden han var ti år gammel, og at det var noe han «likte å gjøre når han kjedet seg».

Da hjemmet hans ble undersøkt, fant man en artikkel som viste hvordan lage en bombe, og en handleliste fylt med materialer for å lage en bombe.

Straffeutmålingen kommer 26. mai.