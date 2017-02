Her raser bilen gjennom gatene, like etter å ha påkjørt og drept trebarnsfar

(Dagbladet): Tirsdag 7. februar døde en trebarnsfar etter å ha blitt påkjørt av en bil i Leneshulme, England.

Bilen fortsatte å kjøre uforsvarlig øyeblikkelig etter påkjørselen.

Politiet i Greater Manchester Police har nå frigitt en video over kjøringen, og etterlyser føreren. Bilen ble senere funnet.

Videoen kan du se øverst i saken.

- Mitt ansvar

I videoen ser man blant annet passasjeren forlate bilen og løpe vekk. Man kan også se hvordan bilen raser gjennom lyskryss like etter. Politiet i Manchester har nå startet en omfattende etterforskning for å identifisere sjåføren.

- Påkjørselen har ført til dødsfallet av en 45 år gammel mann. Familien er knust, og det er mitt ansvar å gi dem svarene de fortjener, uttaler Lee Westhead, sjefsetterforsker i Greater Manchester Police, i etterlysningen.

Trebarnsfar

Mannen som døde ble identifisert som 45 år gamle Shahid Tarafdar. Kone og tre barn forteller ifølge politiets uttalelse om en høyt elsket og respektert familiemann.

- Shahid var en fantastisk ektemann og far til sine tre små barn. Han var en dedikert familiemann som var elsket av familien sin, og respektert av alle. Vi er i sjokk over tapet, og håper at alle som vet noe om hendelsen, kontakter politiet, forteller familien i en uttalelse.

Politiet viser alvor

I politiets etterlysning kommer det klart fram at dette er en prioritert sak.

- Det er bare et spørsmål om tid før vi finner deg. Kom og snakk med meg før jeg banker på døra di. Dette kommer ikke til å forsvinne, og etterforskningen blir ikke avsluttet før dette er løst, uttaler Westhead.