Her slåss de med hammer midt i Oslo sentrum

(Dagbladet): 5. februar utspilte det seg en slåsskamp i en rundkjøring midt på Alexander Kiellands plass i Oslo sentrum. Det var flere involverte, og tre personer ble pågrepet. Blant flere slag og spark, ble det også brukt en hammer.

- Videoene har stor interesse

- Klokka 19.42 var det veldig mange som ringte nødtelefonen da de så flere personer slåss i rundkjøringen. Da vi kom til stedet var det bare to personer igjen - resten hadde løpt av gårde. De to fortalte at de var sparket og slått i hodet med hammer mens de lå på bakken, fortalte operasjonsleder Vidar Pedersen til Dagbladet like etter hendelsen.

Dagbladet har nå fått tilsendt en video av slagsmålet. Den kan du se øverst i saken. Vi advarer mot sterke scener.

Terje Michelsen er politiadvokat på Grønland politistasjon. Han forteller Dagbladet at politiet er kjent med videoen.

- Vi har også fått en annen video som et vitne har levert til politiet. De viser deler av voldsutøvelsen, så de har klart en stor interesse for etterforskningen.

Vitneavhør

To personer ble pågrepet av politiet innledningsvis, og i går ble en tredjemann pågrepet, forteller Michelsen.

Alle tre er nå løslatt.

Saken er fortsatt under etterforskning, og politiet planlegger å snakke med flere vitner til hendelsen.

- Vi begynner å få et ganske klart bilde av hendelsesforløpet, men vi holder det fortsatt åpent om dette var et tilfeldig møte eller om det finnes en forhistorie mellom dem.