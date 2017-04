Her slipper USA «alle bombers mor»

(Dagbladet): Torsdag slapp USA verdens største konvensjonelle bombe i grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan.

Se bomben bli sluppet i videoen øverst i saken.

Området i fjellene skal bli brukt som skjulested av krigere i terrorgruppa Den islamske stat (IS). Tidligere denne måneden ble en amerikansk soldat drept da amerikanske og afghanske styrker forsøkte å slå til mot krigerne i området.

36 IS-krigere skal ha blitt drept

Afghanske regjeringskilder sier til AFP at så mange som 36 IS-krigere ble drept i angrepet.

- Som et resultat av bombingen, ble viktige IS-skjulesteder og omfattende tunnelanlegg ødelagt, og 36 IS-krigere ble drept i Nangarhar-provinsen øst i landet, heter det i en uttalelse fra det afghanske forsvarsdepartementet fredag.

Den er designet for å skulle eksplodere like over bakken, noe som medfører en utflating av overflatestrukturer og ødeleggelse av eventuelle miner. En eksplosjon over bakken vil også medføre døden for alle personer som befinner seg innenfor en radius på 150 meter.

«Alle bombers mor»

Bomben USA slapp er den største bomben USA har i sitt enorme arsenal og har navnet «GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb».

Forkortelsen MOAB har tilnavnet «mother of all bombs», eller «alle bombers mor» på norsk.

Grunnen til tilnavnet er at det er den største bomben USA har, med unntak av sine atomvåpen. MOAB-bomben veier hele 9797 kilo, altså nesten 10 tonn. Den har eksplosiv kraft tilsvarende elleve tonn TNT og en sprengradius på 1,6 kilometer.

Til sammenlikning skal de minste atombombene til USA ha en sprengkraft på 300 tonn TNT. Den minste av atombombene USA brukte i andre verdenskrig var for eksempel over tusen ganger kraftigere.

«Little boy», som ble sluppet over Hiroshima, hadde en sprengkraft tilsvarende 15 000 tonn TNT.

- Nekter dem rom

Bombingen var det første Donald Trumps pressesekretær Sean Spicer tok opp under sin pressebriefing like etter 19.25 tirsdag kveld.

Fra podiet i Det hvite hus fortalte han at bombetoktet ble gjennomført 19.00 lokal tid i Afghanistan.

- Angrepet var rettet mot tunneler og huler IS bruker for å komme seg rundt, sier Spicer om målet, og la til:

- Vi tar kampen mot IS veldig seriøst. Vi må nekte terrorgruppa rom til å operere, og det gjør vi nå.