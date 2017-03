(Dagbladet): 19 år gamle Fredzania «Zanie» Thompson fra Texas i USA ventet sitt første barn og drømte om å bli modell. Fredag fikk livet en brå slutt, da hun ble truffet og drept av et tog under en fotoseanse langs togskinnene, skriver The Eagle.

Sammen med en lokal fotograf, som også var en venn av Thompson, hadde hun plukket ut det «perfekte» stedet for å ta nye promobilder fredag.

Fotografen tok bilder av tenåringen der hun sto mellom to togskinner i Texas-byen Navasota, da to tog kom mot Thompson fra hver sin retning.

Myndighetene tror Thompson bare så det ene toget, for da hun tok et steg til siden gikk hun rett ut foran et tog fra Union Pacific - som ikke hadde sjans til å stoppe før det var altfor seint.

- Basert på det vitner har fortalt oss, tror vi ikke at hun var klar over at det kom et tog i motsatt retning, sier Shawn Myatt, som er ansvarlig for offentlig sikkerhet i Navasota til Buzz Feed News.

Politiet etterforsker nå hendelsen, men legger til grunn at det ikke har skjedd noe kriminelt.

- Vi mistenker ikke at dette er noe annet enn en ulykke, sier politisjef i Navasota, Justin Leeth, til CNN.

Drømte om å bli modell

Kvinnen, som ville ha fylt 20 år mandag denne uka, ble kjørt i ambulanse til et sykehus - der hun ble erklært død på stedet. Nå har familien delt det siste bildet som ble tatt av Thompson før hun mistet livet.

Bildet var ment å være det første i en portefølje Thompson håpet skulle sørge for at hun kunne oppfylle drømmen om å leve modell-livet, skriver The Eagle.

Thompsons mor, Hakamie Stevenson, sier til The Eagle at dattera hadde utsatt utdanningen for å satse på en karriere som modell.

- Det var definitivt det hun ville gjøre. Det var det hun hadde begynt med den dagen hun døde, sier hun.

Ventet sitt første barn

- Hun ville bli modell. Hun hadde definitivt talentet, og smilet som kreves for å få det til, sier hennes forlovede Earl Chatman (25) til KBTX.

Han sier til avisa The Eagle at «Zanie» nylig hadde avslørt at hun var gravid med parets første barn.

Familien har nå startet en innsamlingsaksjon på nettstedet Gofundme for å få hjelp til å dekke omkostningene til begravelsen.

«Hun var et av de vakreste, mest omsorgsfulle menneskene du noen gang kunne møte. Hun var alltid der hvis man trengte noen å prate med. Hun var virkelig et godt menneske», skriver familien på Gofundme-siden.

Advarer

Jernbaneselskapet Union Pacific advarer folk mot å ta bilder langs jernbaneskinner, etter flere fatale ulykker de siste åra.

- Togskinnene kan virke som et flott sted å ta bilder, men et massivt lokomotiv som raser bortover sporene uten tid til å stoppe vil være uenig med deg. Du er kanskje sikker på at du kommer til å høre toget i tide til å kunne komme deg ut av sporet, men oddsen er ikke med deg, advarer Union Pacific.

Shawn Myatt som jobber for de lokale myndighetene i Navasota, sier at Thompson aldri skulle ha oppsøkt togskinnene:

- Denne grusomme ulykken er grunnen til at man ikke vil at barn skal leke langs togskinnene, sier han ifølge Buzzfeed News.