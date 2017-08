Her stanger den påtente oksen seg selv til døde

(Dagbladet): En festival i Foios, like i nærheten av Valencia i Spania har fått hard kritikk etter at en video fra festivalen har blitt spredd i rekordfart på sosiale medier.

Den omdiskuterte videoen viser en okse som er fastbundet til en påle, bli påtent. Begge hornene til oksen brenner, og i all forvirring løper oksen i full fart rett mot pålen. Oksen, som stanget i pålen, døde. Det melder Huffington Post.

- Rystet

Oksen skal først ha blitt bundet fast til pålen, og deretter ha blitt satt fyr på. I videoen kan man se at oksen faktisk lykkes i å komme seg fri fra tauet, men at den i all forvirringen stanget seg selv til døde da den forsøkte å løpe av gårde.

Bulls Defenders United, en organisasjon som jobber aktivt mot tyrefekting, delte videoen på sin Facebook-side. Det satte sinner i kok og motstandere av tyrefekting engasjerte seg i kommentarfeltene.

Ifølge Huffington Post, som siterte en lokal, spansk avis, hadde oksen skadd en mann tidligere på dagen under et arrangement. Det er likevel ingenting som tyder på at det var noe sammenheng mellom hendelsen tidligere på dagen, og oksens brutale død.

Generalsekretær i Norges veterinærforening, Hans Petter Bugge, er rystet etter å ha sett videoen.

- Dette er jo dyremishandling, ganske enkelt. Det er ikke akseptabelt, sånt gjør man bare ikke, sier han til Dagbladet.

Facebook-kommentarene uttrykker mye av det samme:

«Så vondt. Kanskje skulle vi boikotte spanske varer», skriver én.

«Jeg er spansk og hater tyrefekting. De fleste spanjoler er imot tyrefekting, det er vår konservative regjering som ikke gjør noe for å stanse denne barbariske tradisjonen», skriver en annen.

Eldgammel tradisjon

I skrivende stund har videoen på Facebook-siden til dyrevernsgruppa blitt delt over 7000 ganger og hatt nesten én million visninger.

Tyrefekting og festivaler med tyrefektingstema er eldgamle tradisjoner i Spania. Ifølge Huffington Post får festivaler som festivalen i Foios et stort antall turister på besøk - men også noen lokale.

Ifølge TV2 DK påstår de som støtter festivalen at oksene ikke lider, og at tradisjonen kan dateres hele 400 år tilbake.

- Dette er ikke bra i det hele tatt. Det er ikke morsomt - og det er dyremishandling. Man skal ikke dyppe hornene til et dyr i noe brennbart og sette fyr på det, sier Bugge til Dagbladet.

Festivaler med tyrefekting og oksetematikk har vært under lupen de siste årene. I 2010 innførte Catalonia forbud mot tyrefekting, en avgjørelsen som vakte stor oppsikt. I høst besluttet likevel grunnlovsdomstolen i Spania at forbudet i Catalonia gikk imot en nasjonal lov som er til for å beskytte tradisjonen. Og tyrefekting ble igjen lovlig.