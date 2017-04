Her står Dubai-skyskraperen i brann

(Dagbladet): Tidlig morgen kunne innbyggere i Dubai se at himmelen ble fylt med tykk røyk, etter at en brann startet i de nedre etasjene på The Address Residences Fountain Views. En boligblokk som etter planen skal ferdigstilles april 2018.

- Sivilforsvaret fikk meldinger klokka 05.30 om at det kom store mengder røyk fra et av tårnene like ved Dubai Mall. Da de kom til stedet, oppdaget de at brannen hadde startet i sjuende etasje i en bygning under konstruksjon. Dette bygget er er 72 etasjer høyt, sa direktør for Sivilforsvaret i Dubai, generalmajor Rashid Thani Al-Matroushi, til nyhetsbyrået AP.

Området er like ved Dubais største kjøpesenter, Dubai Mall, og den 63-etasjers høye bygningen The Address Downtown Dubai, som også fikk store skader under en brann på nyttårsaften i 2015.

Det har ikke vært meldt om noen omkomne, og brannmannskapet skal nå ha kontroll på brannen.

Flere små smell kunne høres fra innsiden av bygningen, trolig på grunn av eksploderende propan, eller annet brennbart utstyr brukt av byggearbeiderne.

Ifølge nyhetsbyrået skal det også ha vært ambulanser på stedet, men det var ingen tegn til at noen av arbeiderne fikk behandling.

De siste årene har flere dramatiske branner brutt ut i flere av skyskraperne i Dubai, og i andre byer i De forente arabiske emirater. Bygg- og sikkerhetseksperter har oppdaget at en populær type kledning på bygningene, kan være svært brennbart.