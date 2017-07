Her stoppes mistenkte høyreekstreme på grensa

ØRJE/OSLO (Dagbladet): I 22.30-tida ble Dagbladet vitne til at en svenskregistrert Opel med fire unge menn ble stoppet av politiet på grenseovergangen ved Ørje i Østfold. Politiet mistenker at mennene er på vei til Norge for å delta i høyreekstreme markeringer.

- Vi mistenker at de er høyreekstreme som kommer hit for å delta i de varslede demonstrasjonene i morgen, sier Ingar Signebøen, operasjonsleder i Øst politidistrikt, til Dagbladet.

Kontrolleres

Mennene og bilen ble sjekket av tjenestemennene i tre kvarter før de ble påsatt håndjern og ført inn i en av politiets biler. Det er uklart hva som skjer med dem.

- Vi kontrollerer bilene og sjekker opp historikken deres med vår svenske motpart. Dette tar litt tid, og reaksjonene avhenger av hva vi finner, sier Signebøen.

Han opplyser at flere svenske biler er kontrollert på samme måte i løpet av dagen, men vil ikke nøyaktig tallfeste dem.

- Det er flere enn én og færre enn fem, sier politimannen.

Høy beredskap

Politiet i Østfold har høy beredskap i helga, fordi de forventer høyreekstreme markeringer på olsok, lørdag 29. juli, en merkedag for norske nasjonalister.

Den åpent nazistiske organisasjonene Den nordiske motstandsbevegelsen fikk opprinnelig ja til å demonstrere i Fredrikstad i morgen, men politiet snudde og forbød marsjen, av frykt for vold mellom de høyreekstreme og antifascister.

Deretter søkte den kjente høyreekstremisten Morten Lorentzen (53), på vegne av gruppa Aktivistgruppe Ytringsfrihet, om å marsjere i Fredrikstads gamleby søndag. Også dette ble avslått.

Vil marsjere likevel

Tirsdag opplyste Lorentzen til Dagbladet at Aktivistgruppe Ytringsfrihet akter å marsjere på ukjent sted i Østfold lørdag.

- Vi har invitert mennesker fra en rekke partier og organisasjoner fra hele Europa, sa Lorentzen da.

Grunnen til hemmeligholdet er at 53-åringen - som sist ble sett offentlig på en marsj sammen med Motstandsbevegelsen i Falun 1. mai - ikke ønsker nærvær av politiet og «voldelige venstrefanatikere».

Ekstra politi

Ivar Prestbakken, fungerende politistasjonssjef ved Fredrikstad politistasjon, opplyste tidligere i uka at de har ekstra mannskaper på jobb hele helga.

- Lorentzen er en del av vurderingen, sa han til Dagbladet da.

Også Politiets sikkerhetstjeneste, ved seniorrådgiver Martin Bernsen, bekrefter at de følger utviklingen i Østfold i helga med argusøyne, men vil ikke si hvilken informasjon de sitter inne med.

Det har vært økt aktivitet blant i det høyreekstreme miljøet foran helga. I går og i dag har Den nordiske motstandsbevegelsen selv postet bilder av plakater og bannere de har hengt opp en rekke steder i Østfold og Akershus, i forbindelse med 29. juli-markeringen.

- Avhengig av svensker

I Sverige og Finland har det vært flere voldshendelser knyttet til Den nordiske motstandsbevegelsen, og politiet frykter at dette skal skje også i Norge.

- Det norske miljøet i seg selv er lite, og størrelsen på et eventuelt arrangement er nok avhengig av om det kommer tilreisende svensker, sa frilansjournalist og forfatter Øyvind Strømmen til Dagbladet tidligere i uka.

Flere antifascistiske grupperinger hadde planlagt motdemonstrasjon mot Motstandsbevegelsens marsj, men etter avslaget har de utad ligget lavt.

- Vi drar til Fredrikstad for å møte andre likesinnede, men har ikke planlagt noe eget arrangement, sier Petter Helstad Torp, styremedlem i Norsk Transportarbeiderforening og initiativtaker bak en «buss mot nazizme», som lørdag skal gå fra Oslo til Fredrikstad, selv om Motstandsbevegelsens marsj ble forbudt.