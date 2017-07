Her tester USA monsterlaseren som kan være framtidas våpen

(Dagbladet): Laservåpen er først og fremst noe mange assosierer med science fiction eller filmer som «Star Wars». Laser Weapon Systems (LaWS) er ikke science fiction. Det er et våpensystem som er under utvikling, og de siste årene har USA testet ut prototyper.

En av prototypene har vært stasjonert om bord på skipet «USS Ponce», som tilhører den amerikanske marinen.

CNN delte denne uka en video fra da de var med om bord på skipet for å teste framtidas laservåpen i bruk. Videoen kan du se øverst i saken.

Våpendemonstrasjonen

- Det er mer presist enn ei kule. Vi følger objektene i svært høy hastighet, derfor er det mer en form for pek og skyt. Vi ser målet, vi fokuserer på det, og vi treffer det, sier Christopher Wells til CNN, han er kaptein på «USS Ponce».

Sammen med mannskapet sitt har han vært med på å teste ut funksjonene ved å bruke den kraftige laseren som våpen på et skip. Fiberlaseren er ment å bli brukt som et nærforsvarsvåpen mot innkommende droner, helikoptre, fly, kryssermissiler, og båter.

Videoen øverst i saken viser en tidligere demonstrasjon av fiberlaseren, på to forskjellige objekter:

En drone i lufta, for å vise hastigheten til fiberlaseren. Dronen er av samme type som blant andre Russland, Kina, Iran og Nord-Korea benytter seg av, opplyser CNN.

Et lite objekt på et fartøy i bevegelse i vann, for å vise hvor presis fiberlaseren er.

- Dersom du ser en båt komme kan du velge å sikte på motoren og destruere bare den, og ikke nødvendigvis skade noe annet om bord, forklarer Inez Kelly i videoen, rådgivende seniorforsker for den amerikanske marinen.

Fiberlaseren er foreløpig en protoype, men protoypen er aktiv og benyttes av mannskapet på det amerikanske marinefartøyet. I disse dager er de i gang med å videreutvikle andregenerasjonslaseren, skriver nyhetskanalen.

Våpensystemet som har en prislapp på cirka 324 millioner dollar drives av elektrisitet, som kommer fra en innebygd generator på våpenet. Det krever tre personer for å håndtere våpenet, men det er ingen kostnader på ammunisjon eller missiler.

Laserstrålen er lydløs, og sikter mot målet som skal «brennes».

Prisen for bruk av et «laserskudd» ligger på én dollar, ifølge en av løytnantene på marinefartøyet, Hughes.

Lasere fra bilindustrien

Den kraftige fiberlaseren som er utplassert på det amerikanske fartøyet består av fem kommersielle fiberlasere, som i utgangspunktet ble utviklet for bilindustrien, forklarer sjefsforsker ved avdeling for luft-og romsystemer ved Forsvarets forskningsinstitutt, Gunnar Rustad til Dagbladet.

Som del av NATOs ekspertgruppe for laservåpen i 2015/2016 har han god kjennskap til våpenet som amerikanerne har testet de siste årene.

- I bilindustrien, som er den primære anvendelsen for laserne som er brukt, brukes de til å kutte og sveise aluminium og stålplater, men så har man funnet ut at de også kan brukes i våpensammenheng, sier Rustad.

Årsaken til at de nå kan brukes i våpensammenheng forklarer han videre slik:

- Man trekker her nytte av den kommersielle utviklingen i en militær anvendelse. Den viktigste grunnen til at de er interessante i våpensammenheng, en «game changer», er ikke at de er utviklet av industrien, men at de er elektrisk drevne og dermed svært billige i drift.

Og laserne, de er stadig under utvikling for å kunne anvendes av flere:

- Det arbeides også med å gjøre laserne mindre og mer effektive. For de kommersielle laserne har ikke størrelse vært noe stort poeng hittil, så disse er relativt store. På et skip, som USS Ponce, er ikke dette noe stort problem, men for mindre og mer mobile plattformer, vil det være viktig å utvikle enda mer effektive lasere av mindre størrelse, sier Rustad.

Ikke nødvendigvis løsningen

Ifølge Rustad gjenstår det fortsatt et par utfordringer før fiberlaseren kan ta over for dagens konvensjonelle våpen.

- Utfordringen er å få de kraftige nok. Effekten av et våpen som dette er å få nok energi per areal på målet, slik at målet enten begynner å brenne eller svekkes nok til å kollapse. Deretter må man få til dette innenfor en tid som er realistisk, sier han.

Neste generasjons prototype, som er under utvikling, vil være tre til fem ganger kraftigere enn dagens system og vesentlig mer kompakt.

- Et laservåpen er ikke nødvendigvis løsningen i alle sammenhenger. Ei kule eller granat kan være bedre, men med en laser kan du ta ut en trussel uten tredjepartsskade.

Rustad legger til en viktig konsekvens av amerikanernes arbeid med laseren:

- Veldig mye av det de har brukt tida på er det sikkerhetsmessige aspektet med dette våpenet. Laserlyset vil være farlig for øyne i mange hundre kilometers avstand. Det er imidlertid ikke farlig for flyet i seg selv, men altså for pilotenes og passasjerenes syn, sier han til Dagbladet.

Dette er årsaken til at marinen i USA har laget et ildledningssystem som har kontroll over området laseren brukes. Den forteller når man kan skyte og ikke.