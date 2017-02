Her tjener politikerne 158 412 kr for 10-15 møter i året. I Trøndelag får de en tidel

(Dagbladet): Ingen ordinære fylkestingsmedlemmer har høyere godtgjørelse enn de i Buskerud. Vanlige innvalgte representanter på fylkestinget får hele 158 412 kroner for jobben. Dermed er de på dette nivået de best betalte politikerne i landet.

I fjor var det 13 møtedager i fylkestinget i Buskerud. Dagbladet har sammenliknet hva en helt ordinær folkevalgt fylkespolitiker mottar i godtgjørelse fra fylkeskommunene landet rundt. Sammenstillingen avslører store forskjeller mellom fylkene.

- Jeg er overrasket over at vi ligger på landstoppen, sier Buskeruds fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

I hans fylke får en innvalgt politiker 79 206 kroner for å sitte i fylkesstyret, pluss den samme godtgjørelsen for å sitte i en fagkomité. Så og si alle på fylkestinget sitter også i en fagkomité, eller hovedutvalg, som de kaller det i Buskerud.

- De rundt 80 000 kronene er for opp til 15 møter i året. I tillegg til selve møtene, skal det dekke tapt arbeidsfortjeneste, forberedelser og etterarbeid, sier Ryberg.

- Dårlig betalt

Til sammenlikning er det fylkespolitikerne i Trøndelag som får minst penger for å stille i fylkestinget. I fjor satt de ordinære fylkestingsrepresentantene i Sør-Trøndelag igjen med 12 000 kroner. De hadde ti møter i fjor.

- Oi, det var lite. Man skal ikke gjøre dette til en fett betalt jobb. Men 12 000 kroner er mindre enn det du får for å sitte i styret i nesten hvilket som helst borettslag, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

Han er overrasket over at det er så store forskjeller. Nå frykter han for at rekrutteringen til politikken vil lide dersom godtgjøringen til vervene er så lav som den er i enkelte fylker.

- Jeg har aldri hørt om at noen ikke vil være med i politikken fordi godtgjøringene er så lave, men nå snakker jeg bare for Arbeiderpartiet, sier fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore Onshus Sandvik (Ap).

Han var ikke klar over at Sør-Trøndelag lå så lavt, men understreker at heltidspolitikerne i fylket har gode vilkår. Selv tjener han drøyt én million kroner i året.

Telemark ligger også lavt, men fylkesordfører Sven Tore Løkslid har ikke merket laber interesse for å være med i Telemarkspolitikken til tross for den lave godtgjørelsen.

Sitter også i komité

Det er fylkestingene selv som vedtar godtgjørelsen til politikerne i fylket. Men flere fylker har organisert det slik at det er det avtroppende fylkestinget som vedtar godtgjørelsen for neste valgperiode.

Hvert fylke har sin egen måte å beregne politikernes godtgjørelse på og disse er ikke direkte sammenliknbare. For å best mulig kunne sammenlikne fylkene har Dagbladet beregnet hva en helt ordinær innvalgt i fylkestinget mottar dersom hun ikke har noen andre verv enn å møte i fylkestinget, samt å sitte i en fagkomité eller hovedutvalg. De fleste fylkene har fagkomiteer for samferdsel, kultur, næring og utdanning.

Fylkesting og fagkomité - fast godtgjøring Fylkestings- medlem variabel sats Fylkestinget ant. møtedager 2016 Totalt Buskerud 158 412 0 13 158 412 Troms: 136 039 0 16 136 039 Oppland 108 831 986 6 114 747 Vestfold 108 831 0 7 108 831 Finnmark 97 007 957 4 100 835 Akershus: 62 123 3 417 9 92 874 Vest-Agder 63 484 3 174 7 85 702 Oslo 27 122 4 184 13 81 510 Hedmark: 45 346 1 998 14 73 318 Hordaland 62 300 778 8 68 524 Rogaland 48 533 0 8 48 533 Østfold 24 000 2 912 8 47 296 Sogn og Fjordane 34 600 1 380 5 41 500 Møre og Romsdal 25 000 1 700 4 31 800 Aust-Agder 15 232 1 600 7 26 432 Telemark 0 4 580 5 22 900 Nordland 7 500 1 864 5 16 820 Nord-Trøndelag 10 000 500 10 15 000 Sør-Trøndelag 0 1 200 10 12 000

I de aller fleste fylkene er det slik at alle, eller nesten alle fylkespolitikere også sitter i en komité. I noen fylker er godtgjøringen for disse to oppgavene slått sammen.

I Buskerud, Troms, Vestfold og Rogaland betales det bare en fast årlig sum, mens det i Telemark og i Sør-Trøndelag bare betales møtegodtgjørelse for møtene du deltar på. I resten av fylkene er godtgjørelsen satt sammen av både et fast beløp og møtegodtgjørelse.

Antallet møter er forskjellig fra komité til komité i hvert enkelt fylke. For å kunne sammenlikne den variable godtgjørelsen har Dagbladet valgt å bare sammenlikne det representantene får for møtene i fylkestinget og holde møtegodtgjørelsen de får for komitémøtene utenfor. Sammenlikningen gjelder en helt ordinær fylkestingsrepresentant som ikke har tatt på seg ekstra verv.

Berike seg

For hvis du virkelig ønsker å ha fett betalt for din politiske innsats, må du melde deg til tjeneste i fylkesutvalg, som leder eller nestleder av hovedutvalg, kontrollutvalg eller partigruppe. I Møre og Romsdal får hvert medlem av fylkesutvalget 361 000 kroner i året. I fjor innebar det ett til to møter i måneden.

De fleste fylkene har ordninger der godtgjøringene for vervene legges oppå hverandre opp til et maksimalbeløp.

- Dette skal jo ikke være noe du kan berike deg på, men på den andre siden bør det være attraktivt å gjøre en innsats i fylkeskommunen. Det bør ikke bli slik at det for offentlig ansatte, som beholder lønnen sin, er mer attraktivt å sitte i fylkesstyret enn det det er for selvstendig næringsdrivende, sier Bernt Aardal.