Her tror Fox-stjerna han intervjuer en svensk «forsvars- og sikkerhetsrådgiver»

Med sin beinharde kritikk av svenskenes innvandringspolitikk, har president Donald Trump de siste dagene satt Sverige på kartet i USA. Også svenskekongen har engasjert seg i den opphetede debatten.

Men støtten Trump fikk fra en svensk «ekspert» på Fox News torsdag kveld, kunne nok presidenten ha greid seg uten.

Mannen Fox News presenterte som «Nils Bildt, Swedish Defence and National Securitiy Advisor» er ukjent for svenske myndigheter.

- Ingen ved det navnet

- Vi har ingen talsmann med det navnet, sier Marie Pisäter ved det svenske forsvarsdepartementet ifølge TV2 til Dagens Nyheter.

Den svenske avisa skrev igår at Nils Bildt er dømt for vold i USA hvor han skal ha kommet i 1994 og driver sikkerhetsselskaper.

Nå lurer mange på hvordan han kunne opptre som ekspert hos en av Fox News største profiler, den kontroversielle Bill O'Reilly.

Nettavisa Metro skriver at de har fått kontakt med Nils Bildt, og at han har sendt dem en e-post hvor han forklarer hva som skjedde.

- Uavhengig analytiker

«Jeg deltok i Bill O’Reilly program på Fox News, det var Fox News redaktør som brukte den tittelen – jeg hadde selv ingen kontroll over deres valg av tittel. Jeg er en uavhengig analytiker basert i USA. Jeg håper det tydeliggjør saken», skriver han til Metro. Den samme forklaringen har han gitt til Dagens Nyheter.

En rekke svenske medier har omtalt saken. Expressen skriver at avisas egen reporter i USA ble intervjuet i det samme programmet, Faktor 20 med Bill O'Reilly.

Expressen har fått kontakt med Robert Samuel, produsenten for programmet, som har hørt at det har blitt stilt spørsmål om Nils Bildt, men ikke kan kommentere saken noe nærmere.

Flere eksperter

Det er på ingen måte første gang nyhetsmedier har blitt lurt av «eksperter» som senere viser seg ikke å være det.

Denne uka intervjuet Nettavisen en mann de trodde var NRKs ekspert på skiskyting Ola Lunde. Slik Dagbladet skrev, viste han seg å være en helt annen Ola Lunde. Nettavisen la senere ut en rettelse.

Også BBC har tabbet seg ut på liknende vis. Et intervju med en mann som egentlig hadde kommet for et jobbintervju, endte i stedet opp som et av historiens morsomste eksempler på identitetsforveksling.