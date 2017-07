(Dagbladet): Terje Hopen og kona Gunn var på vei fra hytta tilbake til Bergen i januar i år, men kjøreturen ble alt annet enn behagelig.

I 80-sona på E16-strekningen mellom Voss og Bergen, kommer det plutselig en bil i full fart mot dem. En personbil kjører på halsbrekkende vis forbi en trailer, og unngår å treffe paret med minimale marginer.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

- Det var skremmende. Det var bare et tidels sekund om å gjøre før det hadde smelt, og da hadde det smelt kraftig, forteller Terje Hopen, som kjørte, til Dagbladet.

Se den urovekkende forbikjøringen i videoen øverst i saken.

Paret hadde kjørt ut av en sving da de så bilen komme mot dem, og Terje forteller at han er glad for at han klarte å holde hodet kaldt, da det gjaldt som mest.

- Vi bråbremset slik at vi akkurat klarte å unngå et krasj. Vi svingte også litt til siden, sier han.

Slapp unna med et nødskrik

Hopen hadde installert et kamera med akselerometer [et utstyr som registrerer eller reagerer på endringer i fart og/eller retning, red.anm.]. Det viste at det tok 0,67 sekunder fra de så bilen til bremsene begynte å virke.

- Vi kjørte i 80 kilometer i timen, men da vi passerte bilen som kom mot oss var farten nede i 40 kilometer i timen.

I videoen hører man kona Gunns nødskrik idet bilen kommer mot dem. Selv om Terje klarte å holde seg rolig i øyeblikket, kom reaksjonen også for ham like etter.

- Akkurat når ting skjer, så klarer man å gjøre de rette manøvrene. Da det var over måtte vi stoppe opp for å roe oss ned, det var da pulsen steg. Dette er det nærmeste vi har vært en alvorlig ulykke, forteller han til Dagbladet.

Sjåføren har blitt straffet

Paret ville først ikke dele videoen som er fra januar i år, men ombestemte seg. Nå har de delt den for å advare andre.

- Eneste grunnen til at vi vil vise dette er at vi tror det kan virke forebyggende. Mange biler i dag har dashbord-kamera, noe som kan få folk til å forstå at det løper en risiko i å bli filmet dersom man foretar seg farlige ting. Hvis folk opplever situasjoner som denne så vil de nok melde fra om det.

Sjåføren, en 20 år gammel mann, har nå blitt straffet for den farlige forbikjøringen.

- Når det gjelder straff i slike saker så spiller det inn om det har oppstått skade eller ei. Det er gjort en konkret vurdering i denne saken at det er tilstrekkelig med et forelegg på 8000 kroner, vedkommende mister førerkortet i ni måneder, og han må foreta ny førerprøve etter dette. Sjåføren har vedtatt forelegget i saken, forteller politiadvokat Kjetil Linge Tomren ved Vest politidistrikt til Dagbladet.

- Det er helt åpenbart uforsvarlig kjøring, og at han setter sitt eget og andres liv i fare. Jeg syns det er bra at politiet tar tak i denne saken og har klart å oppklare det, sier Terje Hopen.

- Veien tåler ikke at noen gjør feil

Det er ikke første gang at farlige situasjoner oppstår langs strekningen mellom Voss og Bergen.

Lensmann ved Voss lensmannsdistrikt, Ivar Sindre Hellene, forteller om «en veldig farlig veistrekning».

- Det har vært over femti dødsulykker på strekningen mellom Voss og Bergen siden veien kom i 1993, og nesten 400 personskader. Strekningen er under ti mil lang. Vi har også hatt en drøss med ras på veien, sier han til Dagbladet.

Han forteller videre at trafikkulykkene ofte skyldes menneskelige feil.

- Veien er slik at den ikke tåler at noen gjør feil, da blir det ofte fatale følger.

Trafikkulykkene er alt fra møteulykker til utforkjøringer, ifølge Hellene. Han sier at da veien ble bygd i 1993, så «var den allerede gått ut på dato».

- Det er 36 tunneler på strekningen, noe som kan være søvndyssende. Veien er også svingete, den har ikke skille i veibanen, og heller ikke rekkverk hele veien. Det er veldig få plasser å kjøre forbi, noe som fører til farlige forbikjøringer. Det aller meste er galt med veien, forteller han til Dagbladet.

Hellene forteller at utrykningspolitiet har doblet aktiviteten på strekningen de siste åra, og at Statens vegvesen har installert rumlefelt på store deler av strekningen.

- Men det er ikke nok, vi har fortsatt dødsulykker. Det eneste som må til er en ny vei, noe det er planer om. Men veien må til så fort som mulig, av trafikksikkerhetsmessige hensyn.