Her viser syklisten fingeren til bussjåføren: - Har full rett til å ligge i veibanen

(Dagbladet): Torsdag ettermiddag opptok en syklist hele veibanen i rushtrafikken ut fra Oslo. Syklisten syklet foran en buss langs Gamle Mosseveien, og benyttet seg ikke av gang- og sykkelfeltet.

Bussen, som skal ha holdt en fart på 30 kilometer i timen på den ellers så trafikkerte veien, slapp ikke forbi syklisten.

Se hendelsen i videoen øverst i saken.

Flekket fingeren

Syklisten som tydelig ignorerte bussen bak ham syklet et lengre stykke foran bussen, før han til slutt viste fingeren til sjåføren og skar over til sykkelfeltet.

En passasjer på bussen filmet det hele med telefonen. Dagbladet har vært i kontakt med bussjåføren som lastet opp videoen på Facebook. Han valgte å fjerne videoen, da det eksploderte med reaksjoner og sterke ytringer.

Dagbladet har fått tillatelse til å vise videoen av sjåføren som ønsker å være anonym.

- Full rett til å sykle i veibanen

- Vi både ser og får kommentarer fra lastebilsjåfører og bussjåfører som ikke bare blir sinna fordi de blir forsinka, men også frustrert, fordi det utgjør en fare når syklistene ikke forholder seg til de retningslinjene som finnes, sier kommunikasjonsansvarlig Ida Langdalen Kristiansen i Yrkestrafikkforbundet til Dagbladet.

Ifølge Trygg Trafikk sier loven at når du sykler på veien har du de samme rettigheter og plikter som andre kjørende. Du må følge de samme trafikkreglene og skiltene, blant annet ved å sykle på høyre side, overholde vikeplikt fra høyre og for gående i gangfelt. Sykkel har som eneste «kjøretøy» lov til å bruke veiskulderen.

Generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Morgan Andersson, har sett videoen av hendelsen, og viser til norsk trafikklovgivning når han omtaler episoden.

- Syklisten har rett til å sykle i veibanen, men bør holde seg til høyre. Cirka en meter ut fra kantstein eller rekkverket er anbefalt, slik kan syklisten gjøre en unnamanøver for å unngå trafikkuhell, sier generalsekretær Andersson til Dagbladet.

Vegtrafikklovens paragraf 3 gjelder imidlertid også for syklister:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

- Syklisten i videoen ligger mye mer til venstre enn anbefalt, jeg vet ikke om han var bevisst på situasjonen, man bør ligge mer til høyre, sier Andersson til Dagbladet.

- Bussjåføren ligger tilsynelatende altfor tett opptil syklisten, etter hva jeg kan se overholdes ikke tresekunders-regelen.

Dagbladet har ikke lyktes å oppspore syklisten.

Ønsker et felles samarbeid

Både Yrkestrafikkforbundet og Syklistenes Landsforening er enige om at det er behov for en større forståelse mellom syklister og bilister i trafikken.

- Generelt sett har vi vært veldig opptatt av at det skal være et godt samarbeid mellom syklister og yrkessjåfører ettersom de deler veien, og man skal jo dele veien, sier Langdalen til Dagbladet.

- Det mangler kanskje en større forståelse for at yrkessjåførene utøver yrket sitt her på veiene. Når en syklist oppfører seg provoserende, så fremmer ikke det samarbeid.

Syklistenes Landsforening påpeker at mye av problematikken ligger i dårlig infrastruktur.

- Det er ikke tilrettelagt for syklister her til lands, som for eksempel i Danmark og Nederland. Vi er generelt opptatt av et godt samspill i trafikken, og da må syklister slippe fram busser og omvendt, avslutter Andersson.