«Hertuginnen» brukte betong i stedet for silikon på pasientene sine. Nå er hun dømt for drap

(Dagbladet): Ron Oneal Morris, kalt «Hertuginnen», er ifølge Washington Post dømt til ti års fengsel etter at en av hennes pasienter, Shatarka Nuby, døde som følge av å ha fått dødelige injeksjoner.

Morris hevdet hun injiserte Nuby med silikon, men benyttet seg i stedet av en blanding av sement, mineralolje og et middel for å tette dekk (kalt «Fix-a-Flat tire») på sprayboks. For å lukke sårene skal Morris ha benyttet seg av superlim.

Pågripelsen av Morris skjedde i november 2011, og kort tid senere døde Nuby som følge av komplikasjoner etter inngrepet. Nå har Morris fått en dom på ti års fengsel for drapet.

- Grådighet

Nubys familie var til stede i retten da dommen falt. Moren til den avdøde kvinnen sa at datteren hennes døde «en umenneskelig død» og at hun «aldri visste hva hun puttet i kroppen sin».

Nubys tante argumenterte høylydt for at dommen på ti år var altfor mild, mens et annet offer, Kisha Jones, mente Morris var en notorisk løgner.

- Du fortalte oss at dette var førsteklasses produkter. Grådigheten tok overhånd, og du tok penger fra alle ofrene, sa hun.

Morris selv nektet for anklagene:

- Jeg ville aldri skadet noen med overlegg, og ville aldri injisert noen med noe jeg ikke visste hva var.

En rekke behandlinger

Det var en lege som slo alarm og kontaktet politiet da Nuby ble svært dårlig etter en behandling hos Morris.

Dødsfallet skjedde flere måneder etter siste injeksjon. Før Nuby døde fortalte hun en etterforsker at hun betalte minst 2000 dollar, i overkant av 17 000 norske kroner, for ti behandlinger mellom 2007 og 2011.

Behandlingene skulle «utbedre» rumpe, hofter, lår og bryst.

Like etter pågripelsen i 2011 sa politiet at de fryktet at Morris var en del av et «rumpenettverk» i Sør-Florida, som hadde holdt «pump-up parties» i private hjem i flere år.

Politiet beskriver Morris som en transperson. Hun skal sone dommen i et fengsel for menn selv om hun selv identifiserer seg som en kvinne.

Fugemasse

Selv om man skulle tro at en slik sak er enestående, er så ikke tilfelle.

Dette er nemlig ikke første gangen merkelige substanser er injisert av «ivrige hjelpere», som utgir seg for å ha kompetanse til å drive plastisk kirurgi.

- Vi har hørt om folk som har fått fugemasse eller silikon ment for industrielle formål injisert i rumpeballene. Ikke noe av dette er produsert for det formålet, sa plastikkirurgen Dr. Felmont Eaves til ABC News samme år som Morris ble arrestert.