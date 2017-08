Het debatt om Trumps Twitter-rabalder: - Å true med atomkrig må vel være brudd på Twitters retningslinjer?

(Dagbladet): Fredag understreket USAs president, Donald J. Trump, at hans land var klare for å handle.

- Militære løsninger er nå på plass, siktet inn og ladet, om Nord-Korea skulle gjøre ukloke valg. Vi håper at Kim Jong-un finner en annen uvei.

- Brudd på retningslinjer

Twitter-meldingen kom etter en lengre tids sabelrasling de to landene imellom, og den fikk flere brukere til å reagere. Spørsmålet de stilte var om presidenten hadde brutt det sosiale mediets regler.

- Å true med atomkrig må vel være brudd på Twitters retningslinjer, spør skuespilleren Kal Penn (kjent fra blant annet TV-serien «House») i en melding som er blitt retweetet over 41,000 ganger.

Der flere støtter Penns utspill, mener andre at han tar grundig feil.

- Trump truer ikke med massemord og atomkrig. Han fraråder Nord-Korea fra å angripe, heter det i et tilsvar fra en annen bruker.

Godtar ikke trusler

I retningslinjene til Twitter står det følgende om hva som ikke tolereres:

- Voldelige trusler.

- Ønsker om at fysisk skade, død eller sykdom rammer individer eller grupper.

- Referanser til massemord, voldelige hendelser eller spesifikke former for vold der grupper har vært mål eller ofre.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017

Mener meldingen er problematisk

Cecilie Staude, ekspert på sosiale medier og høyskolelektor ved BI, mener at den manglende utdypningen i meldingen er problematisk.

Samtidig omtaler hun ytringens tvetydighet som typisk for Twitter-mediet.

- Twitters egenart bærer preg av spisse ytringer, mye på grunn av at mediet bare tillater 140 tegn per melding. Det gjør at brukerne må være kortfattet, og at det dermed ofte er rom for flere tolkninger.

- Utenfor det akseptable

Twitter-beskjeden kommer i en situasjon der Trump tidligere har lovet «en ild og en vrede verden aldri har sett før» i retning Nord-Korea og landets 25 millioner innbyggere.

I fredagens Twitter-beskjed, legger den amerikanske presidenten vekt på at «ukloke valg» fra landets diktator kan medføre angrep. Hva disse ukloke valgene innebærer, kommer ikke fram i den isolerte teksten.

- Personlig synes jeg meldingens innhold er langt utenfor det akseptable. Den kan tolkes som en trussel, sier Staude til Dagbladet.

Viser til opphetet tone

Staude tror ikke at aggressive ytringer fra statsledere vil bli noe stort problem for Twitter i framtida. Dette på grunn av at få statsoverhoder har samme retorikk som Trump på mediet.

På generell basis, omtaler hun likevel den opphetede tonen på Twitter som vanskelig for mange.

- For mange er det en vanskelig kanal å være til stede på. Det kan være en av årsakene til brukerutviklingen Twitter har hatt, forteller BI-høyskolelektoren, og viser til det sosiale mediets manglende brukervekst.

Ingen Twitter-kommentar

I motsetning til Facebook, kunne Twitter ikke vise til noen vekst det siste kvartalet, ifølge CNBC. De viser imidlertid til en økt jakt på brukere som bryter selskapets retningslinjer.

Dette i form av ti ganger så mange inngrep mot overtramp i forhold til det Twitter-moderatorene gjorde på samme tidspunkt i fjor.

Når det gjelder Trumps melding, har de latt den stå.

- Av personverns- og sikkerhetsgrunner, kommenterer vi generelt ikke enkeltbrukere, svarte Twitter da Mashable tok kontakt med dem angående meldingen.