Hevder ansatte i Det hvite hus ønsker å avsette Donald Trump

(Dagbladet): Den tidligere kommunikasjonssjefen Anthony Scaramucci var søndag gjest i TV-programmet «This Week» på kanalen ABC News.

Der forteller han at ansatte i Det hvite hus forsøker å avsette Donald Trump som president.

- Presidenten representerer ikke det politiske etablissementet, så uansett grunn har folk bestemt seg for at de ønsker å avsette ham, sier han i intervjuet, ifølge BBC.

- Jeg tror det finnes elementer i Washington, inkludert i Det hvite hus, som ikke jobber for presidentens interesser eller hans agenda, sier Scaramucci.

Skulle fått vasket munnen

Anthony Scaramucci ble sparket som kommunikasjonssjef etter bare ti dager. Søndag stilte han til intervju, første gang etter at han fikk sparken.

På spørsmål om hvilke personer som motarbeider presidenten, sier han at han ikke ønsker å si noe om det, men at Donald Trump trenger å finne noen flere som er lojale mot ham.

På spørsmål om han fortjente sparken sier han følgende:

- Jeg skulle ønske at de ga meg såpe og sa at jeg måtte vaske munnen og deretter gå videre, sier han.

Han sier også at det var vanskeligere å bli i jobben etter at Reince Priebus ble byttet ut med John F. Kelly.

- Etter alt som har skjedd, føler jeg at det var meningen at det skulle skje, sier han.

Han sa at han absolutt gjorde feil, men at han gikk «all in» i jobben.

- Breitbart har innflytelse

Intervjuet hevder Anthony Scaramucci at nettstedet Breitbart har innflytelse i Det hvite hus. Rådgiver Steve Bannon var tidligere sjefredaktør for nettstedet. Scaramucci sier at det har en negativ påvirkning på presidenten.

Hvordan nettstedet har innflytelse, sier han ikke noe om.

- Jeg tror presidenten vet hva han skal gjøre med Steve Bannon, sier han og fortsetter:

- La det være opp til presidenten. Det er hans avgjørelse, men til slutt vil han finne ut hvem i Det hvite hus som lekker informasjon til pressen. Presidenten vet hvem som undergraver hans politikk og som tjener sine egne interesser, sier Scarramucci.

Programleder George Stephanopoulos spør om det er Bannon som lekker informasjon til pressen. Da sier den tidligere kommunikasjonssjefen «vel, ja» før han sier «jeg foretrekker å la presidenten ta avgjørelsene selv».

Kritiserer Trumps tale

Scaramucci sier at Donald Trump «er en tøff trener», men at presidenten «er en vinner».

Til tross for at han fortsatt støtter Donald Trump, kritiserer han presidenten for hvordan han håndterte pressekonferansen i forbindelse med demonstrasjonen i Charlottesville, der 32 år gammel kvinne ble drept og 19 skadd.

- Jeg ville ikke ha godkjent uttalelsen. Han burde ha vært tøffere, sier den tidligere kommunikasjonssjefen.