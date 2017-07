Hevder dette bildet kan være løsningen på 80 år gammelt mysterium, men de kan ha gjort en generaltabbe

(Dagbladet): I forrige uke ble det kjent at History Channel sitter på et bilde av flypioneren Amelia Earhart som kunne forklare hva som skjedde med henne.

Earhart forsvant sporløst under en Jorda rundt-ekspedisjon i 1937, og det er antatt at hun styrtet i Stillehavet. Likevel er det flere andre teorier som florerer.

En av disse er at Earhart skal ha blitt funnet og berget av japanerne etter styrten, før hun så ble holdt i varetekt. Det var dette det nye bildet fra Marshalløyene skulle bevise.

Men nå kan det se ut som om bildeteorien har fått et alvorlig skudd for baugen.

- Synes det er rart

Ifølge NBC News mener Les Kinney, en pensjonert etterforsker som har brukt 15 år på å finne en løsning på forsvinninga, at bildet klart indikerer at Earhart ble tatt til fange av japanerne.

Dette baseres blant annet på et skip i bakgrunnen som skal trekke på Earharts fly, og at skipet «Koshu Maru» først be sjøsatt i 1937 - det samme året hun forsvant.

Dette er den japanske hobbyhistorikeren Kota Yamano sterkt uenig i. I et blogginnlegg argumenterer han for at det umulig kan være Earhart på bildet, og peker på at bildet ble publisert første gang i en fotobok i 1935 - to år før Earharts fly forduftet.

Han argumenterer også mot at skipet på bildet er «Koshu Maru», og identifiserer fartøyet som «Koshu» - et tysk lasteskip som ble beslaglagt under første verdenskrig. Det gikk tidligere under navnet «SS Michael Jebsen». Til The Guardian sier han:

- Jeg synes det er rart at de som laget dokumentaren ikke sjekket datoen bildet ble tatt, eller datoen for publikasjonen hvor det først dukket opp. Dette er det første de burde gjort.

Undersøker påstandene

Amerikanske NPR har spurt The History Channel om hva de tenker om påstandene om at bildebeviset er skivebom.

Kirby Dixon, talskvinne for TV-kanalen, sier at «historisk presisjon og nøyaktighet er det viktigste» for dem når alt kommer til alt.

- Vi har et helt lag av etterforskere som utforsker de siste utviklingene rundt Amelia Earhart, sier hun.

Hun lover også at de vil være åpne om sine funn.

Konspirasjonsteorier

Selv om flere forskere har tatt til orde for at kvinnen på bildet er Earhart, er det andre som er uenige.

En av disse er Richard Gillespie, styremedlem i organisasjonen «The International Group for Historic Aircraft Recovery, som sier til CNN at det er et annet scenario som er langt mer sannsynlig.

- Vi tror hun døde som skipbrudden. Alle bevisene peker dithen. Vi har et bilde som er tatt tre måneder etter forsvinninga hennes, og her kan man se noe som minner om landingsutstyret hun brukte på turen, sier han.

Men siden ingen spor av Earhart, hennes navigatør Fred Noonan eller hennes Lockheed Electra-fly noen gang har blitt bekreftet, har dette gitt grobunn til en rekke konspirasjonsteorier:

I 1937 var forholdet mellom USA og Japan spent. Earhart og Noonan kom ut av kurs og måtte nødlande på japanskokkuperte Saipan, der de ble anklaget for å være spioner, og døde i fangenskap. Dette understøttes av innbyggere på Saipan og japanske soldater, som forteller om vestlige fanger på øya.

Jorda rundt-ekspedisjonen var et skalkeskjul for USAs hemmelige kartlegging av japansk aktivitet i Stillehavet. Earhart og Noonan var faktisk amerikanske spioner.

Earhart overlevde turen og dro hjem til USA, der hun antok en ny identitet, Irene Craigmille Bolam. Bolam, som døde i 1982, avviste gjentatte ganger at hun i virkeligheten var Amelia Earhart.