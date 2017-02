Hevder Jensen fikk 30 000 - 50 000 midt under hasjtørke

(Dagbladet): Hasjbaron Gjermund Cappelen sier i retten at Eirik Jensen maste om penger høsten 2011.

Ifølge tiltalen mot dem hadde det ikke vært noen hasjinnførsler siden juli 2011. Cappelen forklarer at han i perioder hadde problemer med å få hasj levert fra leverandører i Nederland.

I tidsperioden mellom juli og november i 2011 - da de to ikke er tiltalt for noen innførsler har de likevel omfattende kontakt. Gjermund Cappelen hevder det er fordi Eirik Jensen maser om penger og håper noe skal skje i hasjvirksomheten slik at han skal få betalt. Ifølge Eirik Jensen maser han på Cappelen om informasjon han kan bruke i politiarbeid.

Dårlig hasj

I perioden sier Cappelen at han slet med penger fra kunder og å betale leverandører. Han hadde fått lavkvalitetshasj, og ingen var fornøyd. Samtidig prøver han å tjene penger på det relativt nyopprettede snusselskapet Pure Nordic Tobacco AS.

De to snakker også mye om private problemer seg imellom. I oktober sender Jensen melding til Cappelen.

«Hei, fint å høre at produsent kan levere til sine snusfornuftige kunder. Er det noen bedring på bildesiden? Det har vært mørketid lenge nå.»

- Det er et svar på noe som ikke ligger her. Det er en mail på at det er hyggelig at ting begynner å løsne. Han synes det er hyggelig å høre at leverandørene mine kan levere hasj igjen, sier Cappelen om e-posten fra Jensen, som den tidligere politilederen hevder faktisk dreide seg om snusselskapet.

Frimerker og bilder

Tidligere har Jensen skrevet til Cappelen:

«Hei, ser at fremdriften i tobakksindustrien går veldig sakte. Er det noen fremdrift på frimerker eller bilder? Utfordringer står i kø her og .. så jeg bare lufter det..?»

Jensen har selv forklart at «frimerker» og «bilder» er kodespråk for penger, men at dette også dreier seg om snus.

Cappelen sier også at det handler om penger, og mener mørketid også viser til at det er lenge siden Jensen har fått penger.

10. oktober 2011 blir Gjermund Cappelen 45 år gammel. I en melding dagen etter, skriver han til Jensen at han «ble gammel i går».

- Jeg hadde forventet å få en bursdagshilsen. Vi pleier å sende god jul, gratulerer med dagen og sånn. Det var mye privat mellom meg og Eirik, sier Cappelen.

Møttes

Cappelen forteller at slutten av oktober var en hektisk periode der han forsøkte å få inn hasj uten hell og at han måtte presse på for å få inn penger fra hasjkjøpere.

Få dager etter bursdagen avtaler Cappelen og Jensen et møte ved en vaskehall i Konows gate i Oslo - en fast møteplass for de to.

- Her er det en stund siden vi hadde truffet hverandre. Jeg ga Eirik penger igjen slik jeg pleide og ga ham en oppdatering på hva som skjedde rundt hasjbutikken. Jeg ga detaljert informasjon om hva som skal skje, sier Cappelen.

Det har altså ikke kommet noen innførsler siden juli, ifølge tiltalen, og det er lite kommunikasjon mellom Cappelen og Jensen de neste dagene, ifølge Spesialenheten gjennomgang.

Ifølge Cappelen fikk Eirik Jensen 500 kroner per kilo som ble innført. Oppgaven hans, var ifølge Cappelen å være på vakt på om han eller nettverket var i politiets søkelys og gi informasjon om beslag og ressurser i politiet.

Presses av dommeren

Tingrettsdommer Kim Heger er imidlertid nysgjerrig hvor mye penger Jensen skal ha fått og lurer på hvorfor Cappelen skulle gi penger i oktober og hvorfor Jensen skulle få penger for en last som ikke er kommet.

- Jeg husker ikke helt, men jeg mener det er mellom 30 000 - 50 000. Det har hengt igjen penger siden våren, og han fikk det samme ved sist innførsel som han fikk da, sier Cappelen i retten.

- Jeg har tapt mye penger på dårlig hasj som kom på våren. Det var også betalingsetterslep på kunder, sier Cappelen.

- Jeg skjønner ikke hvorfor han skulle få mer enn 20 000? spør Heger.

- Det har vært etterslep. Jeg mener Han fikk et sted mellom 30 000 og 50 000 kroner, sier Cappelen.

Jensen nekter straffskyld etter tiltalen og for å ha mottatt penger av Cappelen, bortsett fra ved ett tilfelle. De 30 000 kronene Jensen fikk da er også det eneste konkrete beviset Spesialenheten har på at han fikk penger. Ifølge Jensen var disse pengene han fikk tilbakebetaling av et lån.