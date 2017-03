Hevder London-terroristen bodde her natta før angrepet. Hotellet pålagt munnkurv av politiet

(Dagbladet): Onsdag ettermiddag kjørte han en leiebil inn i tilfeldige fotgjengere på Westminster-brua i London sentrum.

Deretter gikk han inn på området hvor det britiske parlamentet ligger og knivdrepte en politimann. Angrepet har blitt karakterisert som terror av britiske myndigheter, og terroristen ble navngitt som 52 år gamle Khalid Masood fra Kent i England.

Han drepte fire mennesker før han selv ble skutt og drept.

I dag har britisk politi sluppet et bilde av Masood. Samtidig har britisk funnet fram til hotellet han bodde på natta før London-angrepet.

Fått munnkurv

Masood bodde nemlig i Birmingham-området, og på vei til London overnattet han i Brighton og på hotellet Preston Park Hotell, ifølge The Independent.

Overfor The Sun forteller hotellsjef Sabeur Toumi at han Masood oppførte seg rolig og framsto som en helt vanlig kunde. Andre ansatte på hotellet forteller til avisa at terroristen skal ha ført en samtale med hotellgjester og personalet kvelden før angrepet.

Da skal Masood blant annet ha sagt: - Jeg skal til London i morgen.

52-åringen sjekket ut av hotellet onsdag morgen. Da hadde han bodd der i noen dager, ifølge den britiske tabloidavisa.

Dagbladet har vært i kontakt med personalet på det aktuelle hotellet. De er ikke istand til å bekrefte hvorvidt Masood bodde på hotellet, og sier at de har fått munnkurv av politiet.

- Vi har fått beskjed om å ikke spre informasjonen, sier en ansatt til Dagbladet.

Byttet navn

Den siste tiden bodde Masood i Birmingham og omkringliggende forsteder, ifølge The Guardian.

London-politiet har ikke bekreftet at fødenavnet hans var Adrian Elms, men de har sagt at Masood sannsynligvis ikke var hans fødenavn.

52-åringen skal ha konvertert til islam i fengsel i voksen alder og deretter endret navnet sitt til Khalid Masood.

- Han var veldig religiøs og veldig veltalende. Du kunne ikke besøke ham i Birmingham på en fredag, fordi han da ville være på fredagsbønnen, sier en person til Sky News.

Kjenning av politiet

52-åringen var en kjenning av politiet og har blitt domfelt for både grov vold, besittelse av våpen og ordensforstyrrelser.

Hans første domfellelse kom i 1983, for besittelse av et våpen - en kniv. I 2003, han siste domfellelse, skal han ha blitt dømt for å knivstikke en 22 år gammel mann i ansiktet.

Han er ikke straffedømt for terror og er heller ikke knyttet til terror på noen måte, selv om han en periode var på sikkerhetstjenesten MI5s radar.

- Vi kan bekrefte at han var født i Storbritannia og at han, for noen år siden, ble etterforsket i forbindelse med bekymringer om voldelig ekstremisme. Han var en perifer figur, sa statsminister Theresa May i parlamentet torsdag.

- Den saken er historie. Han var ikke en del av det nåværende etterretningsbildet. Det var ingen etterretning som sa noe om hva han hadde planer om.

Masoods perifere rolle skal ifølge The Independent dreie seg om at han hadde vært assosiert med personer mistenkt for å være terrorister.

- Veldig rolig

Nåværende og tidligere naboer av Masood avisa har snakket med, beskriver ham som «veldig rolig» og del av en «veldig reservert familie».

- Han var en hyggelig fyr. Jeg brukte å se ham på utsiden mens han jobbet i hagen. Aldri noe problemer, sier Iwona Romek, en beboer i Winson Green.

I denne Birmingham-forstaden bodde Masood og familien inntil juletider, ifølge Romek. Deretter flyttet de nærmere sentrum til en leilighet.

- Det var en veldig hyggelig familie, veldig reserverte, sier Romek til avisa.

- Han vasket bilen sin og klippet gresset. Han var ganske vennlig og høflig hver gang vi møttes, sier Ciaran Malloy, som bodde like ved Masood.