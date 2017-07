Hevder missil kan treffe «hele USA»

(Dagbladet): Det amerikanske forsvarsdepartementet sa fredag at de mener Nord-Korea testet et interkontinentalt, ballistisk missil.

Dette ble også meldt på japansk TV fredag ettermiddag norsk tid.

- Missilet ble skutt opp fra Mupyong-ni og fløy om lag 1.000 kilometer før det landet i Japanhavet, sa en talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet, Jeff Davis.

Seint fredag melder Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA at landet har gjennomført en vellykket rakettest:

«Lederen kan stolt melde at testen bekreftet at hele USAs fastland er innen rekkevidde», ifølge nyhetsbyrået AFP.

Truer med atomkrig

Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap ble raketten skutt opp klokka 23.41 lokal tid fredag, og Sør-Koreas president Moon Jae-in kalte kort tid etter inn til et nattlig krisemøte. Raketten skal ha landet i Japans økonomiske sone i Japanhavet.

Testen er i tråd med Nord-Koreas trussel tidligere denne uka. Onsdag denne uka meldte det Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA at dersom amerikanerne skulle forsøke å få Kim Jong-un til å gå av, er de villig til å utføre et atomangrep i USA.

- Skulle USA gjøre det minste forsøk på å avsette vår leder, vil vi svare med et nådeløst angrep i hjertet av USA ved hjelp av atombomber som vi har perfeksjonert over tid, sa en talsperson for det nordkoreanske utenriksdepartementet.

Uttalelsen kommer etter at CIA-sjef Mike Pompeo antydet et ønske om regimeskifte i Nord-Korea forrige uke.

Fordømmer testen

Fredag uttalte Donald Trump at Nord-Koreas rakettest var lite gjennomtenkt og farlig.

- USA fordømmer testen og regimet som har gjennomført dem, sier Trump.

Videre sier han at Nord-Koreas argument om at testene blir gjennomført som sikkerhetstiltak heller har motsatt effekt.

- Ved å true verden fortsetter Nord-Korea å isolere seg, svekke økonomien og svikte folket, sier Trump.

(Dagbladet/NTB)